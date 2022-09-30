https://crimea.ria.ru/20220930/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-sentyabrya-1124681975.html
Главные события и заявления дня: 30 сентября
Главные события и заявления дня: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Главные события и заявления дня: 30 сентября
Историческое выступление президента РФ Владимира Путина и возвращение освобожденных территорий в состав России. Заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T22:02
2022-09-30T22:02
2022-09-30T22:49
главное за день
в мире
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124681955_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c6b75a00d70ca7373edd2d8fecab891.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Историческое выступление президента РФ Владимира Путина и возвращение освобожденных территорий в состав России. Заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Американские санкции против России в связи с присоединением новых регионов. Удар ВСУ по колонне машин с мирными гражданами. Гибель первого замглавы Херсонской области по безопасности. Рекордное падение евро с 2014 года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выступление Владимира Путина и историческое воссоединение30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля в пятницу.Российский лидер подчеркнул, что свои новые регионы РФ будет защищать всеми имеющимися у нее средствами и пообещал восстановить все разрушенные города и поселки на территории новых регионов, которыми после подписания договора становятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.Он также призывал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров:Реакция КиеваВслед за подписанием договоров о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.На что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что двери в НАТО открыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Он обозначил, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать помощь Киеву.Вероятность вступления Украины в НАТО оценил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов:Реакция СШАРеакцией США на историческое воссоединение освобожденных территорий с РФ, стали новые санкции в отношении России. Очередной пакет введен в отношении российских компаний и физических лиц. Также санкции за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении.Новые преступления ВСУ против мирных людейУкраинские войска утром 30 сентября нанесли удар по колонне машин, стоящих на въезде в освобожденную часть Запорожской области. В результате украинского удара по автоколонне с гражданским населением на Запорожье погибли 24 человека, более 30 получили ранения. Тяжелые ранения у пяти мирных жителей.Гибель КатериничеваВ ночь на пятницу очередная трагедия произошла в Херсоне: в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру города погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев."Били конкретно по комнате, где он был и жил", – написал в своем Teegram-канале член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.Падение евроНа фоне геополитических событий курс евро в ходе пятничных торгов снизился до 51 рубля, о чем свидетельствуют данные Московской биржи. Это ниже значений курса в марте 2014 года, еще до присоединения Крыма к России. Тогда евро торговался на уровне 51,2 рубля.По данным Банка России, курсы доллара и евро расчетами "завтра" по отношению к российскому рублю снизились на 2,28 и 2,13 рубля соответственно. Доллар стоит 54,94 рубля, европейская валюта – 53,34 рубля.
https://crimea.ria.ru/20220930/dobro-pozhalovat-domoy-putin-obratilsya-k-novym-regionam-rossii-1124680169.html
https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1124679045.html
https://crimea.ria.ru/20220930/chislo-zhertv-ukrainskogo-udara-po-avtokolonne-na-zaporozhe-vyroslo-1124673966.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124681955_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_02231a79fe328596fdd3305f0aef5174.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, в мире, владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), происшествия, украина, нато
Главные события и заявления дня: 30 сентября
Главные события и заявления пятницы, 30 сентября
22:02 30.09.2022 (обновлено: 22:49 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Историческое выступление президента РФ Владимира Путина и возвращение освобожденных территорий в состав России. Заявка Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Американские санкции против России в связи с присоединением новых регионов. Удар ВСУ по колонне машин с мирными гражданами. Гибель первого замглавы Херсонской области по безопасности. Рекордное падение евро с 2014 года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Выступление Владимира Путина и историческое воссоединение
30 сентября президент России Владимир Путин подписал
с главами Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав России четырех новых регионов. Церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля в пятницу.
Российский лидер подчеркнул, что свои новые регионы РФ будет защищать всеми имеющимися у нее средствами и пообещал восстановить все разрушенные города и поселки на территории новых регионов, которыми после подписания договора становятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.
Он также призывал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров:
"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы, об этом не раз было сказано. Но выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем – он сделан, и Россия его не предаст", - сказал российский лидер.
Вслед за подписанием договоров о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина подает заявку
на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
На что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил
, что двери в НАТО открыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Он обозначил, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать помощь Киеву.
Вероятность вступления Украины в НАТО оценил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов:
"Если говорить о порядке вступления в североатлантический альянс — их взять не должны. Если говорить о следовании букве закона — никоим образом Украина не попадает в число тех государств, которые могли бы претендовать на вступление в НАТО. Другое дело, мы видим, что сейчас Запад попирает и международные нормы, совершенно не стесняясь. Поэтому им ничего не стоит поправить свой же устав, который был написан достаточно давно и по большому счету под организацию антироссийского альянса".
Реакцией США на историческое воссоединение освобожденных территорий с РФ, стали новые санкции
в отношении России. Очередной пакет введен в отношении российских компаний и физических лиц.
Также санкции за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении.
Новые преступления ВСУ против мирных людей
Украинские войска утром 30 сентября нанесли удар
по колонне машин, стоящих на въезде в освобожденную часть Запорожской области. В результате украинского удара по автоколонне с гражданским населением на Запорожье погибли 24 человека, более 30 получили ранения. Тяжелые ранения у пяти мирных жителей.
В ночь на пятницу очередная трагедия произошла в Херсоне: в результате террористического удара направленной ракетой ВСУ по центру города погиб
первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев.
"Били конкретно по комнате, где он был и жил", – написал в своем Teegram-канале член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
На фоне геополитических событий курс евро в ходе пятничных торгов снизился
до 51 рубля, о чем свидетельствуют данные Московской биржи. Это ниже значений курса в марте 2014 года, еще до присоединения Крыма к России. Тогда евро торговался на уровне 51,2 рубля.
По данным Банка России, курсы доллара и евро расчетами "завтра" по отношению к российскому рублю снизились на 2,28 и 2,13 рубля соответственно. Доллар стоит 54,94 рубля, европейская валюта – 53,34 рубля.