https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1124679817.html

США ввели новые санкции против России

США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 30.09.2022

США ввели новые санкции против России

США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T18:28

2022-09-30T18:28

2022-09-30T18:37

сша

великобритания

в мире

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный минфином США.В новый пакет санкций в отношении России вошли десятки юридических и физических лиц. В санкционный список попали члены семей, супруги и дети ряда высокопоставленных лиц, среди которых зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель Александр Новак, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов, министр обороны РФ Шойгу. Также под санкции США и Британии попала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. В общий санкционный список США добавлены АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и прочие компании и связанные с ними лица.Также санкции за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Всего в перечень таких "нарушителей" попали 57 юридических лиц.В американском минфине предупредили, что готовы вводить санкции против иностранных граждан и юрлиц, поддержавших референдумы на неподконтрольных Киеву территориях.

https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vvedut-sanktsii-protiv-rossii-v-svyazi-s-prisoedineniem-novykh-regionov-1124678289.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, великобритания, в мире, санкции против россии