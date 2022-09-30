https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1124679817.html
США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
США ввели новые санкции против России
США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T18:28
2022-09-30T18:28
2022-09-30T18:37
сша
великобритания
в мире
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111390/55/1113905582_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_6eeb8f9eed3f930df4096f6080439a51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный минфином США.В новый пакет санкций в отношении России вошли десятки юридических и физических лиц. В санкционный список попали члены семей, супруги и дети ряда высокопоставленных лиц, среди которых зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель Александр Новак, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов, министр обороны РФ Шойгу. Также под санкции США и Британии попала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. В общий санкционный список США добавлены АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и прочие компании и связанные с ними лица.Также санкции за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Всего в перечень таких "нарушителей" попали 57 юридических лиц.В американском минфине предупредили, что готовы вводить санкции против иностранных граждан и юрлиц, поддержавших референдумы на неподконтрольных Киеву территориях.
https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vvedut-sanktsii-protiv-rossii-v-svyazi-s-prisoedineniem-novykh-regionov-1124678289.html
сша
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111390/55/1113905582_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d75983b2a3d73fad51a551c06dbc466.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, великобритания, в мире, санкции против россии
США ввели новые санкции против России
США ввели новый пакет санкций в отношении российских компаний и физлиц
18:28 30.09.2022 (обновлено: 18:37 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный минфином США.
В новый пакет санкций в отношении России вошли десятки юридических и физических лиц. В санкционный список попали члены семей, супруги и дети ряда высокопоставленных лиц, среди которых зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель Александр Новак, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов, министр обороны РФ Шойгу. Также под санкции США и Британии попала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
В общий санкционный список США добавлены АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и прочие компании и связанные с ними лица.
Также санкции за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Всего в перечень таких "нарушителей" попали 57 юридических лиц.
В американском минфине предупредили, что готовы вводить санкции против иностранных граждан и юрлиц, поддержавших референдумы на неподконтрольных Киеву территориях.