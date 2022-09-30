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США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
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США ввели новые санкции против России
США ввели новые санкции против России - РИА Новости Крым, 30.09.2022
США ввели новые санкции против России
США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T18:28
2022-09-30T18:37
сша
великобритания
в мире
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный минфином США.В новый пакет санкций в отношении России вошли десятки юридических и физических лиц. В санкционный список попали члены семей, супруги и дети ряда высокопоставленных лиц, среди которых зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель Александр Новак, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов, министр обороны РФ Шойгу. Также под санкции США и Британии попала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. В общий санкционный список США добавлены АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и прочие компании и связанные с ними лица.Также санкции за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Всего в перечень таких "нарушителей" попали 57 юридических лиц.В американском минфине предупредили, что готовы вводить санкции против иностранных граждан и юрлиц, поддержавших референдумы на неподконтрольных Киеву территориях.
https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vvedut-sanktsii-protiv-rossii-v-svyazi-s-prisoedineniem-novykh-regionov-1124678289.html
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сша, великобритания, в мире, санкции против россии
США ввели новые санкции против России

США ввели новый пакет санкций в отношении российских компаний и физлиц

18:28 30.09.2022 (обновлено: 18:37 30.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. США ввели очередной пакет санкций в отношении российских компаний и физических лиц, среди которых оказались члены семей некоторых представителей правительства и армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, распространенный минфином США.
В новый пакет санкций в отношении России вошли десятки юридических и физических лиц. В санкционный список попали члены семей, супруги и дети ряда высокопоставленных лиц, среди которых зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава правительства РФ Михаил Мишустин и его заместитель Александр Новак, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Виктор Золотов, министр обороны РФ Шойгу. Также под санкции США и Британии попала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Белый Дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
16:56
США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов
В общий санкционный список США добавлены АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО "Светлогорскхимволокно" и прочие компании и связанные с ними лица.
Также санкции за нарушение мер экспортного контроля в отношении РФ введены против компаний из Китая, Белоруссии и Армении. Всего в перечень таких "нарушителей" попали 57 юридических лиц.
В американском минфине предупредили, что готовы вводить санкции против иностранных граждан и юрлиц, поддержавших референдумы на неподконтрольных Киеву территориях.
 
СШАВеликобританияВ миреСанкции против России
 
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