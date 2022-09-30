https://crimea.ria.ru/20220930/gensek-nato-otvetil-zelenskomu-na-zayavku-o-vstuplenii-v-alyans-1124680855.html

Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс

Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс

Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T20:26

2022-09-30T20:26

2022-09-30T20:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке."Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы. Решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине ", - цитирует РИА Новости генсекретаря альянса.Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о политике "открытых дверей", но подчеркнул необходимость следовать существующим процедурам:Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220930/zakharova-dala-zhestkiy-otvet-po-ukrainskoy-zayavke-v-nato-1124680458.html

https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1124679045.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, в мире