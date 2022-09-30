Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220930/gensek-nato-otvetil-zelenskomu-na-zayavku-o-vstuplenii-v-alyans-1124680855.html
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T20:26
2022-09-30T20:26
нато
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122375193_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_c29bf2cbaabd586730f6b55bbab9c2f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке."Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы. Решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине ", - цитирует РИА Новости генсекретаря альянса.Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о политике "открытых дверей", но подчеркнул необходимость следовать существующим процедурам:Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220930/zakharova-dala-zhestkiy-otvet-po-ukrainskoy-zayavke-v-nato-1124680458.html
https://crimea.ria.ru/20220930/ekspert-otsenil-veroyatnost-vstupleniya-ukrainy-v-nato-1124679045.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122375193_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebbecb96b03a7ce1dce29ee60a5c8584.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, украина, в мире
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс

Столтенберг: решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься союзниками единогласно

20:26 30.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
"Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы. Решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине ", - цитирует РИА Новости генсекретаря альянса.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
19:46
Захарова дала жесткий ответ по украинской заявке в НАТО
Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о политике "открытых дверей", но подчеркнул необходимость следовать существующим процедурам:
отношении НАТО и Украины наша позиция была и остается ясной и той же, что и была. Мы всецело поддерживаем политику "открытых дверей" НАТО и привлечение в НАТО стран, которые к этому стремятся. Для этого существует процедура, и страны продолжат следовать этой процедуре", - заявил он.
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
17:45
Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
 
НАТОУкраинаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Время мобилизоваться: астролог предсказал космический шторм в октябре
21:14Юрист разъяснил новые правила ОСАГО
21:02Прощальный аккорд: лето уйдет из Крыма на выходных
20:52Путин подписал указ об осеннем призыве
20:26Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
20:04Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы спецназовцев из Чечни
19:46Захарова дала жесткий ответ по украинской заявке в НАТО
19:10"Добро пожаловать домой": Путин обратился к новым регионам России
18:55Возможны ли переговоры России и Украины — прогноз эксперта
18:28США ввели новые санкции против России
17:57Проект "Музыкальная энергия" от РНКБ покорил сердца участников и зрителей
17:45Эксперт оценил вероятность вступления Украины в НАТО
17:29"Выбор людей не предадим": главное из речи Путина в Кремле
17:17Энергосистема России готова к присоединению новых регионов
17:05Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
16:56США введут санкции против России в связи с присоединением новых регионов
16:46Путин: Западу вообще не нужна Россия – она нужна нам
16:22Путин: Запад хочет сломать РФ или использовать формулу "война все спишет"
16:14На границе с Казахстаном заработал мобильный призывной пункт
16:00Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий
Лента новостейМолния