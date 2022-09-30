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Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T20:26
2022-09-30T20:26
2022-09-30T20:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке."Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы. Решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине ", - цитирует РИА Новости генсекретаря альянса.Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о политике "открытых дверей", но подчеркнул необходимость следовать существующим процедурам:Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
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нато, украина, в мире
Генсек НАТО ответил Зеленскому на заявку о вступлении в альянс
Столтенберг: решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься союзниками единогласно
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Двери в НАТО отрыты, но решение о членстве в альянсе принимается всеми союзниками единогласно. Об этом в пятницу заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
"Двери в НАТО остаются открытым. Мы демонстрировали это в последние годы. Решение о членстве принимается всеми тридцатью союзниками единогласно. Наша цель в настоящее время – это оказание срочной помощи Украине ", - цитирует РИА Новости генсекретаря альянса.
Он подчеркнул, что НАТО не является участником конфликта на Украине, но продолжит оказывать военную помощь Киеву.
В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о политике "открытых дверей", но подчеркнул необходимость следовать существующим процедурам:
"В отношении НАТО и Украины наша позиция была и остается ясной и той же, что и была. Мы всецело поддерживаем политику "открытых дверей" НАТО и привлечение в НАТО стран, которые к этому стремятся. Для этого существует процедура, и страны продолжат следовать этой процедуре", - заявил он.
Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Это заявление было сделано после подписания договора о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.