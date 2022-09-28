https://crimea.ria.ru/20220928/kak-krym-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-1124647601.html

Как Крым готов к отопительному сезону

Как Крым готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 28.09.2022

Как Крым готов к отопительному сезону

Крым готов к отопительному сезону на 96%, плановые работы по ремонту технологического и вспомогательного оборудования котельных и центральных тепловых пунктов... РИА Новости Крым, 28.09.2022

2022-09-28T11:52

2022-09-28T11:52

2022-09-28T11:45

крым

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119496749_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_31bbe0d1b28bd3bb553b3a8bce561877.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Крым готов к отопительному сезону на 96%, плановые работы по ремонту технологического и вспомогательного оборудования котельных и центральных тепловых пунктов продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства ЖКХ."Продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2022-2023. Общий процент готовности – более 96%. Готовность котельных на сегодняшний день составляет 96,1%, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей – 85%", - говорится в сообщении.Особое внимание специалисты уделяют социальной сфере – школам, садам, медучреждениям. Так, объекты образования готовы к холодам на 99,8%, здравоохранения – на 98,4%.В минЖКХ добавили, что необходимые для прохождения осенне-зимнего сезона запасы топлива в муниципалитетах есть.Ранее директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров сообщил о низкой готовности к отопительному сезону многоквартирного жилого фонда. По состоянию на начало сентября более половины домов были не готовы ввиду нарушений со стороны управляющих компаний, отметил он. Ими занимаются контролирующие органы.

https://crimea.ria.ru/20220921/gotov-li-sevastopol-k-otopitelnomu-sezonu-1124575336.html

https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя