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Как Крым готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 28.09.2022
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Как Крым готов к отопительному сезону
Как Крым готов к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 28.09.2022
Как Крым готов к отопительному сезону
Крым готов к отопительному сезону на 96%, плановые работы по ремонту технологического и вспомогательного оборудования котельных и центральных тепловых пунктов... РИА Новости Крым, 28.09.2022
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крым
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Крым готов к отопительному сезону на 96%, плановые работы по ремонту технологического и вспомогательного оборудования котельных и центральных тепловых пунктов продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства ЖКХ."Продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2022-2023. Общий процент готовности – более 96%. Готовность котельных на сегодняшний день составляет 96,1%, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей – 85%", - говорится в сообщении.Особое внимание специалисты уделяют социальной сфере – школам, садам, медучреждениям. Так, объекты образования готовы к холодам на 99,8%, здравоохранения – на 98,4%.В минЖКХ добавили, что необходимые для прохождения осенне-зимнего сезона запасы топлива в муниципалитетах есть.Ранее директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров сообщил о низкой готовности к отопительному сезону многоквартирного жилого фонда. По состоянию на начало сентября более половины домов были не готовы ввиду нарушений со стороны управляющих компаний, отметил он. Ими занимаются контролирующие органы.
https://crimea.ria.ru/20220921/gotov-li-sevastopol-k-otopitelnomu-sezonu-1124575336.html
https://crimea.ria.ru/20220911/kak-nelzya-gret-kvartiru-do-nachala-otopitelnogo-sezona-1124468202.html
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РИА Новости Крым
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крым, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Как Крым готов к отопительному сезону

Крым готов к отопительному сезону на 96% - минЖКХ

11:52 28.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота системы отопления. Архивное фото
Работа системы отопления. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Крым готов к отопительному сезону на 96%, плановые работы по ремонту технологического и вспомогательного оборудования котельных и центральных тепловых пунктов продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства ЖКХ.
"Продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2022-2023. Общий процент готовности – более 96%. Готовность котельных на сегодняшний день составляет 96,1%, центральных тепловых пунктов и тепловых сетей – 85%", - говорится в сообщении.
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В минЖКХ добавили, что необходимые для прохождения осенне-зимнего сезона запасы топлива в муниципалитетах есть.
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Ранее директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров сообщил о низкой готовности к отопительному сезону многоквартирного жилого фонда. По состоянию на начало сентября более половины домов были не готовы ввиду нарушений со стороны управляющих компаний, отметил он. Ими занимаются контролирующие органы.
 
КрымЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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