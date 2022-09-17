https://crimea.ria.ru/20220917/zima-blizko-gotov-li-krym-k-otopitelnomu-sezonu-1124527485.html

Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону

Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 17.09.2022

Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону

Больше половины домов в Крыму не готовы к отопительному сезону из-за нарушений со стороны управляющих компаний, при этом все социальные объекты получат тепло... РИА Новости Крым, 17.09.2022

2022-09-17T03:39

2022-09-17T03:39

2022-09-17T03:39

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Больше половины домов в Крыму не готовы к отопительному сезону из-за нарушений со стороны управляющих компаний, при этом все социальные объекты получат тепло вовремя. Об этом рассказали на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым представители ответственных служб."По нашей, может быть субъективной оценке, готовность Крыма к зиме — максимум 30% домов. Причем, я думаю, она завышена. Мы верим в лучшее", — сказал директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Для того, чтобы убедиться в готовности жилого помещения к отопительному сезону, специальная рабочая комиссия проводит инспекции домов.По словам экспертов, за такие махинации на управляющую организацию могут быть заведены административные или уголовные дела. Такие случаи не редки и происходят по всей России, отмечают они."Конечно, такие случаи есть. И большое количество дел заводится инспекцией по жилищному надзору. Это самый главный орган, который занимается контролем управляющих компаний", — добавил Бышук.Петров, в свою очередь, объяснил, что штраф на управляющую компанию может наложить и специалист инспекции, если нарушения слишком серьезные."Приходит специалист, который даст предписание со сроками устранения нарушений, и если это не будет выполнено или нарушения уже достаточно серьезные и опасные, он выпишет штраф. Штрафы серьезные. Это лицензионные требования, и если они не выполняются, то управляющую организацию, которая недобросовестна и вредит нам, крымчанам, нужно лишить лицензии", — пояснил Петров.Специалисты подчеркивают, что все замечания по работе теплосетей направляются в управляющие компании еще весной, сразу по окончании отопительного сезона, и времени их устранить достаточно."Крымтеплокоммунэнерго" в конце отопительного сезона сразу направляет списки проблемных домов в управляющие организации. Это каждый год происходит. И анализируют потом, что в этих домах делалось", — уточнил генеральный директор предприятия Эдуард Селиванов.При этом спикеры заверили, что проблем с отоплением школ, больниц и детских садов нет."Отопление будет включено на всех объектах, кроме тех, где идет капитальный ремонт, и они не работают", — подытожил Олег Бышук.

https://crimea.ria.ru/20220825/putin-dal-novye-porucheniya-po-razvitiyu-zhkkh-i-stroitelnoy-otrasli-1124295991.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, мнения