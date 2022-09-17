https://crimea.ria.ru/20220917/zima-blizko-gotov-li-krym-k-otopitelnomu-sezonu-1124527485.html
Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону
Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону
Больше половины домов в Крыму не готовы к отопительному сезону из-за нарушений со стороны управляющих компаний, при этом все социальные объекты получат тепло... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T03:39
2022-09-17T03:39
2022-09-17T03:39
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Больше половины домов в Крыму не готовы к отопительному сезону из-за нарушений со стороны управляющих компаний, при этом все социальные объекты получат тепло вовремя. Об этом рассказали на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым представители ответственных служб."По нашей, может быть субъективной оценке, готовность Крыма к зиме — максимум 30% домов. Причем, я думаю, она завышена. Мы верим в лучшее", — сказал директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.Для того, чтобы убедиться в готовности жилого помещения к отопительному сезону, специальная рабочая комиссия проводит инспекции домов.По словам экспертов, за такие махинации на управляющую организацию могут быть заведены административные или уголовные дела. Такие случаи не редки и происходят по всей России, отмечают они."Конечно, такие случаи есть. И большое количество дел заводится инспекцией по жилищному надзору. Это самый главный орган, который занимается контролем управляющих компаний", — добавил Бышук.Петров, в свою очередь, объяснил, что штраф на управляющую компанию может наложить и специалист инспекции, если нарушения слишком серьезные."Приходит специалист, который даст предписание со сроками устранения нарушений, и если это не будет выполнено или нарушения уже достаточно серьезные и опасные, он выпишет штраф. Штрафы серьезные. Это лицензионные требования, и если они не выполняются, то управляющую организацию, которая недобросовестна и вредит нам, крымчанам, нужно лишить лицензии", — пояснил Петров.Специалисты подчеркивают, что все замечания по работе теплосетей направляются в управляющие компании еще весной, сразу по окончании отопительного сезона, и времени их устранить достаточно."Крымтеплокоммунэнерго" в конце отопительного сезона сразу направляет списки проблемных домов в управляющие организации. Это каждый год происходит. И анализируют потом, что в этих домах делалось", — уточнил генеральный директор предприятия Эдуард Селиванов.При этом спикеры заверили, что проблем с отоплением школ, больниц и детских садов нет."Отопление будет включено на всех объектах, кроме тех, где идет капитальный ремонт, и они не работают", — подытожил Олег Бышук.
https://crimea.ria.ru/20220825/putin-dal-novye-porucheniya-po-razvitiyu-zhkkh-i-stroitelnoy-otrasli-1124295991.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым, мнения
Зима близко: готов ли Крым к отопительному сезону
Зима близко: на сколько Крым готов к отопительному сезону
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Больше половины домов в Крыму не готовы к отопительному сезону из-за нарушений со стороны управляющих компаний, при этом все социальные объекты получат тепло вовремя. Об этом рассказали на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым представители ответственных служб.
"По нашей, может быть субъективной оценке, готовность Крыма к зиме — максимум 30% домов. Причем, я думаю, она завышена. Мы верим в лучшее", — сказал директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Петров.
Для того, чтобы убедиться в готовности жилого помещения к отопительному сезону, специальная рабочая комиссия проводит инспекции домов.
"Мы смотрим не по документам. Мы заходим в каждый подвал, на крышу, технический этаж многоквартирного дома. Общаемся с собственниками, спрашиваем, какие есть проблемы. Выясняем реальное состояние дома, ситуацию с его подготовкой. В документах у нас все - молодцы: с демонтированными узлами учета, с демонтированными сетями подписывают, что все готово. Но управляющая компания вводит всех в заблуждение, потому что когда мы спускаемся в подвал - это все скрыть нельзя, это все видно на местах", — рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" Олег Бышук.
По словам экспертов, за такие махинации на управляющую организацию могут быть заведены административные или уголовные дела. Такие случаи не редки и происходят по всей России, отмечают они.
"Конечно, такие случаи есть. И большое количество дел заводится инспекцией по жилищному надзору. Это самый главный орган, который занимается контролем управляющих компаний", — добавил Бышук.
Петров, в свою очередь, объяснил, что штраф на управляющую компанию может наложить и специалист инспекции, если нарушения слишком серьезные.
"Приходит специалист, который даст предписание со сроками устранения нарушений, и если это не будет выполнено или нарушения уже достаточно серьезные и опасные, он выпишет штраф. Штрафы серьезные. Это лицензионные требования, и если они не выполняются, то управляющую организацию, которая недобросовестна и вредит нам, крымчанам, нужно лишить лицензии", — пояснил Петров.
Специалисты подчеркивают, что все замечания по работе теплосетей направляются в управляющие компании еще весной, сразу по окончании отопительного сезона, и времени их устранить достаточно.
"Крымтеплокоммунэнерго" в конце отопительного сезона сразу направляет списки проблемных домов в управляющие организации. Это каждый год происходит. И анализируют потом, что в этих домах делалось", — уточнил генеральный директор предприятия Эдуард Селиванов.
При этом спикеры заверили, что проблем с отоплением школ, больниц и детских садов нет.
"Отопление будет включено на всех объектах, кроме тех, где идет капитальный ремонт, и они не работают", — подытожил Олег Бышук.