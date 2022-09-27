https://crimea.ria.ru/20220927/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-povrezhdeny-doma-i-shkola-1124643678.html

ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа

ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа - РИА Новости Крым, 27.09.2022

ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа

Украинские войска обстреляли село Зиборовка Белгородской области, повреждены пять домов и школа, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T18:05

2022-09-27T18:05

2022-09-27T18:05

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Зиборовка Белгородской области, повреждены пять домов и школа, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

белгородская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия