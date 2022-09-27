https://crimea.ria.ru/20220927/vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-povrezhdeny-doma-i-shkola-1124643678.html
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа - РИА Новости Крым, 27.09.2022
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа
Украинские войска обстреляли село Зиборовка Белгородской области, повреждены пять домов и школа, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T18:05
2022-09-27T18:05
2022-09-27T18:05
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Зиборовка Белгородской области, повреждены пять домов и школа, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.После начала спецоперации приграничные районы Белгородской области неоднократно подвергались обстрелам со стороны Украины. Накануне губернатор сообщил об обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа, зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены дома и школа
В Белгородской области ВСУ обстреляли село Зиборовка, повреждены пять домов и школа