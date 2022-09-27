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Чем закончится противостояние Москвы и Риги – мнение посла РФ - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Чем закончится противостояние Москвы и Риги – мнение посла РФ
Чем закончится противостояние Москвы и Риги – мнение посла РФ - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Чем закончится противостояние Москвы и Риги – мнение посла РФ
Сегодня, несмотря на попытки нынешнего правительства Латвии окончательно испортить отношения с Россией, они будут восстановлены. Такое мнение в интервью... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T20:34
2022-09-27T20:34
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Сегодня, несмотря на попытки нынешнего правительства Латвии окончательно испортить отношения с Россией, они будут восстановлены. Такое мнение в интервью "Известиям" высказал посол РФ в Риге Михаил Ванин.19 сентября, Латвия по примеру Эстонии, Литвы и Польши ввела ограничение на въезд по шенгенским визам для граждан РФ. 22 сентября сейм Латвии утвердил поправки к закону "Об иммиграции" в отношении вида на жительство в стране для россиян и белорусов, приостановив право его продления до 30 июня 2023 года тем, кто получал вид на жительство за инвестиции. Условием же получения постоянных видом на жительство стала сдача экзамена на знание латышского языка.Минюст Латвии сегодня работает с законопроектами, которыми будет ограничено использование русского языка в стране. Сейм уже одобрил поправки к законам об образовании, предполагающие тотальный перевод обучения в школах нацменьшинств на латышский.По словам Ванина, за последнее время Рига успела нарушить все нормы этики, морали и международного права, фактически осуществив сегрегацию общества: на тех, кто имеет "наследственное и божественное право", и тех, кому предоставляются "привилегии" пребывания в стране."Такого рода формулировки от первых лиц страны откровенно напоминают нацистские практики сравнительно недавнего прошлого", – заметил дипломат.Ванин подчеркнул, что русский язык в Латвии – занимает второе по степени распространенности место после государственного, при этом является родным для трети населения страны, и его выдавливание становится откровенной дискриминацией по этническому и языковому принципу.Несмотря на все это, в нынешних условиях ни протестных акций, ни митингов несогласных ждать не приходится: время демонстраций, с помощью которых можно было что-то изменить в этой стране – сегодня полицейском государстве – прошло, считает Ванин."Латвия пала жертвой пандемии "национализма и исторического беспамятства. В этих условиях все больше наших сограждан и просто русских людей уезжают в РФ", – говорит посол.Но, несмотря на то, что действия Риги привели к тому, что ее нынешние отношения с Москвой опустились на беспрецедентно низкий уровень, при этом латвийские власти не собираются останавливаться, рано или поздно отношения между странами будут восстановлены, уверен Ванин."В сложившихся условиях мы продолжаем бесперебойно оказывать консульские услуги для наших соотечественников. Убежден, что рано или поздно отношения будут восстановлены. Общая история наших государств и народов не оставляет нам другой перспективы", – заключил посол.
https://crimea.ria.ru/20220826/rabochie-otkazyvayutsya-snosit-sovetskie-pamyatniki-v-latvii--smi-1124309491.html
https://crimea.ria.ru/20220908/estoniya-latviya-litva-i-polsha-zakryvayut-vezd-dlya-rossiyan-s-19-sentyabrya-1124440552.html
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РИА Новости Крым
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96
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в мире, политика
Чем закончится противостояние Москвы и Риги – мнение посла РФ

Посол РФ в Риге Ванин сделал прогноз развитию российско-латвийских отношений

20:34 27.09.2022
 
© CC0 / NakNakNak /Рига
Рига
© CC0 / NakNakNak /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Сегодня, несмотря на попытки нынешнего правительства Латвии окончательно испортить отношения с Россией, они будут восстановлены. Такое мнение в интервью "Известиям" высказал посол РФ в Риге Михаил Ванин.
19 сентября, Латвия по примеру Эстонии, Литвы и Польши ввела ограничение на въезд по шенгенским визам для граждан РФ.
22 сентября сейм Латвии утвердил поправки к закону "Об иммиграции" в отношении вида на жительство в стране для россиян и белорусов, приостановив право его продления до 30 июня 2023 года тем, кто получал вид на жительство за инвестиции. Условием же получения постоянных видом на жительство стала сдача экзамена на знание латышского языка.
Минюст Латвии сегодня работает с законопроектами, которыми будет ограничено использование русского языка в стране. Сейм уже одобрил поправки к законам об образовании, предполагающие тотальный перевод обучения в школах нацменьшинств на латышский.
По словам Ванина, за последнее время Рига успела нарушить все нормы этики, морали и международного права, фактически осуществив сегрегацию общества: на тех, кто имеет "наследственное и божественное право", и тех, кому предоставляются "привилегии" пребывания в стране.
"Такого рода формулировки от первых лиц страны откровенно напоминают нацистские практики сравнительно недавнего прошлого", – заметил дипломат.
Ванин подчеркнул, что русский язык в Латвии – занимает второе по степени распространенности место после государственного, при этом является родным для трети населения страны, и его выдавливание становится откровенной дискриминацией по этническому и языковому принципу.
"Все идет к тому, что на русском можно будет только молчать", – отметил Ванин.
Несмотря на все это, в нынешних условиях ни протестных акций, ни митингов несогласных ждать не приходится: время демонстраций, с помощью которых можно было что-то изменить в этой стране – сегодня полицейском государстве – прошло, считает Ванин.
"Латвия пала жертвой пандемии "национализма и исторического беспамятства. В этих условиях все больше наших сограждан и просто русских людей уезжают в РФ", – говорит посол.
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Но, несмотря на то, что действия Риги привели к тому, что ее нынешние отношения с Москвой опустились на беспрецедентно низкий уровень, при этом латвийские власти не собираются останавливаться, рано или поздно отношения между странами будут восстановлены, уверен Ванин.
"В сложившихся условиях мы продолжаем бесперебойно оказывать консульские услуги для наших соотечественников. Убежден, что рано или поздно отношения будут восстановлены. Общая история наших государств и народов не оставляет нам другой перспективы", – заключил посол.
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