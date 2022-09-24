https://crimea.ria.ru/20220924/vtoroy-den-referenduma-v-tsik-nazvali-yavku-v-regionakh-1124614460.html

Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах

Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах

По итогам второго дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей нарушений не зафиксировано... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T21:17

2022-09-24T21:17

2022-09-24T21:17

новая жизнь на освобожденных территориях

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

заэс (запорожская атомная электростанция)

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. По итогам второго дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей нарушений не зафиксировано. Об этом сообщают у избиркомах регионов.Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>В Херсонской области за два дня проголосовали 31,79% избирателей. Как сообщила глава избиркома Марина Захарова, во второй день жители принимали более активное участие в референдуме. Нарушений и провокаций на избирательных участках не выявили.Явка в Запорожской области за пятницу и субботу составила 35,54%."По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала председатель областного избиркома Галина Катющенко.В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Итого явка составила 45,86 процента", — сообщила она.Явка избирателей за два дня референдума в ДНР составила 55,05%. "Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - приводит РИА Новости слова председателя ЦИК ДНР Владимира Высоцкого.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220924/golosovanie-mezhdu-obstrelami-glava-chernobaevki-rasskazal-o-referendume-1124611827.html

https://crimea.ria.ru/20220924/referendum-v-sevastopole-chto-uvideli-mezhdunarodnye-nablyudateli-1124611557.html

https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

заэс (запорожская атомная электростанция)

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), заэс (запорожская атомная электростанция), херсонская область, общество