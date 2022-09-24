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Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220924/vtoroy-den-referenduma-v-tsik-nazvali-yavku-v-regionakh-1124614460.html
Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
По итогам второго дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей нарушений не зафиксировано... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T21:17
2022-09-24T21:17
новая жизнь на освобожденных территориях
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
заэс (запорожская атомная электростанция)
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. По итогам второго дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей нарушений не зафиксировано. Об этом сообщают у избиркомах регионов.Референдум о присоединении к России: что будет дальше &gt;&gt;В Херсонской области за два дня проголосовали 31,79% избирателей. Как сообщила глава избиркома Марина Захарова, во второй день жители принимали более активное участие в референдуме. Нарушений и провокаций на избирательных участках не выявили.Явка в Запорожской области за пятницу и субботу составила 35,54%."По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала председатель областного избиркома Галина Катющенко.В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Итого явка составила 45,86 процента", — сообщила она.Явка избирателей за два дня референдума в ДНР составила 55,05%. "Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - приводит РИА Новости слова председателя ЦИК ДНР Владимира Высоцкого.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220924/golosovanie-mezhdu-obstrelami-glava-chernobaevki-rasskazal-o-referendume-1124611827.html
https://crimea.ria.ru/20220924/referendum-v-sevastopole-chto-uvideli-mezhdunarodnye-nablyudateli-1124611557.html
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луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
заэс (запорожская атомная электростанция)
херсонская область
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), заэс (запорожская атомная электростанция), херсонская область, общество
Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах

В ЦИК назвали явку во второй день референдумов в освобожденных регионах

21:17 24.09.2022
 
© РИА Новости КрымРеферендум на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России
Референдум на освобожденных территориях Украины о вхождении в состав России - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. По итогам второго дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей нарушений не зафиксировано. Об этом сообщают у избиркомах регионов.
Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>
В Херсонской области за два дня проголосовали 31,79% избирателей. Как сообщила глава избиркома Марина Захарова, во второй день жители принимали более активное участие в референдуме. Нарушений и провокаций на избирательных участках не выявили.
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17:51Новая жизнь на освобожденных территориях
Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
Явка в Запорожской области за пятницу и субботу составила 35,54%.
"По обобщенным данным с избирательных участков, явка за два дня голосования составила 35,54% с учетом голосования за рубежом", - сказала председатель областного избиркома Галина Катющенко.
В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 21,97 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Итого явка составила 45,86 процента", — сообщила она.
Явка избирателей за два дня референдума в ДНР составила 55,05%.
"Всего за два дня проголосовали 858 681 человек, и это только в Донецкой Народной Республике. На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует", - приводит РИА Новости слова председателя ЦИК ДНР Владимира Высоцкого.
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Референдум в Севастополе: что увидели международные наблюдатели
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
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Новая жизнь на освобожденных территорияхЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Херсонская областьОбщество
 
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21:36Путин подписал указ об отсрочке при мобилизации
21:17Второй день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
20:20Главные новости и заявления дня: 24 сентября
19:58В Севастополе арестовали машины злостных нарушителей ПДД
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17:51Голосование между обстрелами: глава Чернобаевки рассказал о референдуме
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