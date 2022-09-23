https://crimea.ria.ru/20220923/v-krymu-retsidivist-popalsya-pyanym-na-vorovannoy-mashine-1124602368.html
В Крыму рецидивист попался пьяным на ворованной машине
В Крыму рецидивист попался пьяным на ворованной машине - РИА Новости Крым, 23.09.2022
В Крыму рецидивист попался пьяным на ворованной машине
В Ялте автоугонщик-рецидивист в состоянии алкогольного опьянения решил украсть автомобиль, но попался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T19:07
2022-09-23T19:07
2022-09-23T19:07
крым
происшествия
мвд по республике крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ялте автоугонщик-рецидивист в состоянии алкогольного опьянения решил украсть автомобиль, но попался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.22-летнего ялтинца на одной из городских дорог остановили инспекторы для проверки. Водительского удостоверения и документов на транспортное средство у него не оказалось. Медосвидетельствование показало, что парень пьян. Его отстранили от управления, а машину отправили на штрафплощадку.Соответствующим административным протоколом дело не ограничилось. Вскоре в полицию поступил звонок от местного жителя, который сообщил об угоне своего авто. Оперативная проверка показала – это была та сама машина."Оказалось, что подозреваемый прогуливался во дворе дома, где потерпевший оставил свой автомобиль. Уже имея криминальный опыт в угоне автотранспорта, злоумышленник проник в салон автомобиля, повредив окно, после чего без помощи ключей завел транспорт и скрылся", –рассказали в полиции.Задержанный, ранее судимый за аналогичные преступления, написал явку с повинной. Его взяли под арест на 10 суток. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем". Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.Ранее сообщалось, что безработный житель Феодосии угнал автомобиль, застрелив из ружья его водителя.
https://crimea.ria.ru/20220920/retsidivist-iz-moskvy-popalsya-na-ugone-kopeyki-v-krymu-1124558879.html
https://crimea.ria.ru/20220907/yaltinets-izgotavlival-ustroystva-dlya-ugona-mashin-i-popalsya-fsb-1124427774.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму рецидивист попался пьяным на ворованной машине
В Крыму автоугонщик-рецидивист сел за руль краденого авто пьяным и попался полиции
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ялте автоугонщик-рецидивист в состоянии алкогольного опьянения решил украсть автомобиль, но попался полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
22-летнего ялтинца на одной из городских дорог остановили инспекторы для проверки. Водительского удостоверения и документов на транспортное средство у него не оказалось. Медосвидетельствование показало, что парень пьян. Его отстранили от управления, а машину отправили на штрафплощадку.
Соответствующим административным протоколом дело не ограничилось. Вскоре в полицию поступил звонок от местного жителя, который сообщил об угоне своего авто. Оперативная проверка показала – это была та сама машина.
"Оказалось, что подозреваемый прогуливался во дворе дома, где потерпевший оставил свой автомобиль. Уже имея криминальный опыт в угоне автотранспорта, злоумышленник проник в салон автомобиля, повредив окно, после чего без помощи ключей завел транспорт и скрылся", –рассказали в полиции.
Задержанный, ранее судимый за аналогичные преступления, написал явку с повинной. Его взяли под арест на 10 суток. Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем". Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что безработный житель Феодосии угнал автомобиль
, застрелив из ружья его водителя.