https://crimea.ria.ru/20220803/bezrabotnyy-feodosiets-zastrelil-voditelya-iz-ruzhya-i-ugnal-ego-mashinu-1124049886.html

Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину

Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя Феодосии. Мужчина застрелил владельца автомобиля и попытался скрыться на его машине. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T13:49

2022-08-03T13:49

2022-08-03T13:49

происшествия

феодосия

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя Феодосии. Мужчина застрелил владельца автомобиля и попытался скрыться на его машине. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Степаняна в Феодосии, сообщение об этом поступило в дежурную часть. Местный житель рассказал, что под окнами его дома неизвестный выстрелил из ружья в водителя припаркованного у обочины автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте.По данным МВД Крыма, очевидцем преступления оказался участковый полицейский на пенсии. Мужчина обезоружил злоумышленника и удерживал его до приезда правоохранителей.В настоящее время подозреваемый находится под стражей и дает признательные показания.Возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ, предполагающим наказание за разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство, сопряженное с разбоем.Ранее в Крыму завершилось расследование уголовного дело в отношении жителя Армянска. Мужчина пойдет под суд за избиение 8-летнего пасынка, который от побоев впал в кому.

https://crimea.ria.ru/20220712/krymchanin-ubil-81-letnego-arendodatelya-1123822365.html

феодосия

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, феодосия, крым