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Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину
Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину
В Крыму возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя Феодосии. Мужчина застрелил владельца автомобиля и попытался скрыться на его машине. Об этом... РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T13:49
2022-08-03T13:49
2022-08-03T13:49
происшествия
феодосия
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя Феодосии. Мужчина застрелил владельца автомобиля и попытался скрыться на его машине. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Степаняна в Феодосии, сообщение об этом поступило в дежурную часть. Местный житель рассказал, что под окнами его дома неизвестный выстрелил из ружья в водителя припаркованного у обочины автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте.По данным МВД Крыма, очевидцем преступления оказался участковый полицейский на пенсии. Мужчина обезоружил злоумышленника и удерживал его до приезда правоохранителей.В настоящее время подозреваемый находится под стражей и дает признательные показания.Возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ, предполагающим наказание за разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство, сопряженное с разбоем.Ранее в Крыму завершилось расследование уголовного дело в отношении жителя Армянска. Мужчина пойдет под суд за избиение 8-летнего пасынка, который от побоев впал в кому.
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происшествия, феодосия, крым
Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину
СК: безработный житель Феодосии пойдет под суд за разбойное нападение и убийство
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя Феодосии. Мужчина застрелил владельца автомобиля и попытался скрыться на его машине. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Степаняна в Феодосии, сообщение об этом поступило в дежурную часть. Местный житель рассказал, что под окнами его дома неизвестный выстрелил из ружья в водителя припаркованного у обочины автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
"Установлено, что злоумышленник вечером вышел из своего дома по улице Чкалова с ружьем и зашел в соседний двор в поисках жертвы с целью угона автомобиля, где обнаружил за рулем припаркованного у обочины Daewoo Matiz водителя. Подозреваемый выстрелил в автомобилиста, после чего выбросил его тело между многоквартирными домами", - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по республике.
По данным МВД Крыма, очевидцем преступления оказался участковый полицейский на пенсии. Мужчина обезоружил злоумышленника и удерживал его до приезда правоохранителей.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей и дает признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса РФ, предполагающим наказание за разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и убийство, сопряженное с разбоем.
Ранее в Крыму завершилось расследование уголовного дело в отношении жителя Армянска. Мужчина пойдет под суд за избиение 8-летнего пасынка, который от побоев впал в кому
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