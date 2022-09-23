https://crimea.ria.ru/20220923/pri-tsare-i-pri-soyuze-kak-provodili-mobilizatsiyu-v-raznoe-vremya-1124590741.html

При царе и при Союзе: как проводили мобилизацию в разное время

При царе и при Союзе: как проводили мобилизацию в разное время - РИА Новости Крым, 23.09.2022

При царе и при Союзе: как проводили мобилизацию в разное время

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ, в армию будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T03:32

2022-09-23T03:32

2022-09-23T03:32

радио "спутник в крыму"

мнения

армия и флот

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября - РИА Новости Крым. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ, в армию будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом. О некоторых фактах, касающихся мобилизации в России в разные исторические периоды в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.По его словам, мобилизационные мероприятия в широком смысле этого слова могут проводиться в странах, где существует воинская обязанность. Всеобщая воинская повинность, если рассматривать мировой опыт, - появилась где-то с XIX века."И тогда уже существовал мобилизационный ресурс, который при необходимости можно было призвать и увеличить число вооруженных сил до штатов военного времени", - говорит он.Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб >>Первая мобилизация в России в классическом понимании этого термина проводилась накануне и в начале Первой мировой войны - в июле 1914 года. Вторая связана с началом Великой Отечественной войны.При этом с советский период боеготовность мобилизационного ресурса поддерживалась постоянно. Для полной готовности мобресурса в стране регулярно проводили военные сборы."Например, в Одессе располагался дивизион подводных лодок, которые были на консервации. Призывался личный состав на сборы. Речь идет о взрослых, отслуживших людях. Они прибывали, их переодевали, и они расконсервировали лодку, ходили в море и поражали учебные цели. Это один из элементов, который периодически отрабатывался в СССР в разных районах", - рассказывает Горбачев.По его мнению, сейчас практика военных сборов должна вернуться в полной мере - каждый военнообязанный мужчина должен владеть навыками, которые в случае необходимости позволят эффективно защищать страну. В целом эксперт уверен - работа в части идеологии должна быть постоянной, а в условиях мобилизации все страны во все времена переходят на "военные рельсы" - от экономики и оборонзаказов до пропаганды."Пугаться здесь нечего, пропаганда есть везде в мире, только называется пиаром. В любом случае, сейчас, по моему мнению, должны быть усилены вопросы правового характера, связанные с защитой государственной тайны. Во все времена и во всем мире мобилизационная работа строго грифована. И это полностью оправдано, если мы хотим побеждать", - убежден Горбачев.

https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html

https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, армия и флот, российская федерация (россия, рф)