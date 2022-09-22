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Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб
Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб
В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу наберут 120 тысяч человек, Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T21:33
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министерство обороны рф
армия и флот
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу наберут 120 тысяч человек, Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.При этом Цимлянский подчеркнул, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции, он будет проходить в установленные сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву будут проходить военную службу на территории РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html
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министерство обороны рф, армия и флот, общество
Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб

Генштаб: предстоящий осенний призыв в ВС никак не связан о проведением спецоперации

21:33 22.09.2022 (обновлено: 21:36 22.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко Отправка крымских призывников на службу в Вооруженные силы России
 Отправка крымских призывников на службу в Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу наберут 120 тысяч человек, Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Осенью текущего года на военную службу будет призвано 120 тысяч чел. Это меньше, чем прошлой осенью, вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции, это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
При этом Цимлянский подчеркнул, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции, он будет проходить в установленные сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву будут проходить военную службу на территории РФ.
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Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
 
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