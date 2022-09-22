https://crimea.ria.ru/20220922/osenniy-prizyv-ne-svyazan-s-provedeniem-spetsoperatsii---genshtab-1124594007.html

Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб

Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Осенний призыв не связан с проведением спецоперации - Генштаб

В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу наберут 120 тысяч человек, Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T21:33

2022-09-22T21:33

2022-09-22T21:36

министерство обороны рф

армия и флот

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В рамках осенней призывной кампании в России на срочную службу наберут 120 тысяч человек, Об этом сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.При этом Цимлянский подчеркнул, что предстоящий призыв никак не связан с проведением специальной военной операции, он будет проходить в установленные сроки и в плановом порядке. Все военнослужащие по призыву будут проходить военную службу на территории РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.

https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html

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министерство обороны рф, армия и флот, общество