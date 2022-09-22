https://crimea.ria.ru/20220922/nikakoy-broni-u-deputatov-po-chastichnoy-mobilizatsii-net---volodin-1124582759.html

Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин

Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин

Никакой брони в связи с частичной мобилизацией у депутатов нет. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T11:15

2022-09-22T11:15

2022-09-22T12:25

вячеслав володин

специальная военная операция рф на украине

государственная дума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110716/88/1107168807_0:0:3600:2026_1920x0_80_0_0_0517251ef0df5a01e8ecaae44ee601d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Никакой брони в связи с частичной мобилизацией у депутатов нет. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.Он также отметил, что некоторые политики еще с момента начала спецоперации находятся в Донбассе."В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие", — сообщил спикер парламента.Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя >>Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Все льготы участников СВО будут распространены на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию, сообщила в среду в ходе заседания Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко.

https://crimea.ria.ru/20220922/kogo-mobilizuyut-v-pervuyu-ochered---razyasnenie-volodina-1124582092.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, специальная военная операция рф на украине, государственная дума рф, общество