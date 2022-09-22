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Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин
Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин
Никакой брони в связи с частичной мобилизацией у депутатов нет. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:15
2022-09-22T11:15
2022-09-22T12:25
вячеслав володин
специальная военная операция рф на украине
государственная дума рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Никакой брони в связи с частичной мобилизацией у депутатов нет. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.Он также отметил, что некоторые политики еще с момента начала спецоперации находятся в Донбассе."В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие", — сообщил спикер парламента.Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя >>Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.Все льготы участников СВО будут распространены на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию, сообщила в среду в ходе заседания Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко.
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вячеслав володин, специальная военная операция рф на украине, государственная дума рф, общество
Никакой брони у депутатов по частичной мобилизации нет - Володин
Володин о мобилизации: депутаты не имеют никакой брони
11:15 22.09.2022 (обновлено: 12:25 22.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Никакой брони в связи с частичной мобилизацией у депутатов нет. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин.
"Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что некоторые политики еще с момента начала спецоперации находятся в Донбассе.
"В Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие", — сообщил спикер парламента.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. Как разъяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, в первую очередь под нее попадут отслужившие люди с боевым опытом.
Все льготы участников СВО будут распространены на тех, кто подпадет под частичную мобилизацию, сообщила
в среду в ходе заседания Совета Федерации его спикер Валентина Матвиенко.