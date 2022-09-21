Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
Крым и Севастополь начали работу по частичной мобилизации
11:18 21.09.2022 (обновлено: 11:19 21.09.2022)
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Отправка призывников из Крыма на службу в армию
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе начали подготовку к мобилизационным мероприятиям. Об этом по итогам обращения президента России Владимира Путина сообщили главы субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развозжаев.
"Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Сегодня каждый из нас обязан сделать все возможное, чтобы приблизить общую победу. Только вместе мы достигнем всех поставленных целей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что во исполнение поручения президента в городе уже создают призывную комиссию.
"Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю. Наша страна сильная, и мы со всем справимся", - подчеркнул Развожаев.
Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.