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Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
В Крыму и Севастополе начали подготовку к мобилизационным мероприятиям. Об этом по итогам обращения президента России Владимира Путина сообщили главы субъектов... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T11:18
2022-09-21T11:19
крым
севастополь
владимир путин (политик)
российская федерация (россия, рф)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе начали подготовку к мобилизационным мероприятиям. Об этом по итогам обращения президента России Владимира Путина сообщили главы субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развозжаев.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что во исполнение поручения президента в городе уже создают призывную комиссию.Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html
крым
севастополь
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крым, севастополь, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), безопасность республики крым и севастополя
Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя

Крым и Севастополь начали работу по частичной мобилизации

11:18 21.09.2022 (обновлено: 11:19 21.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Отправка призывников из Крыма на службу в армию
Отправка призывников из Крыма на службу в армию - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе начали подготовку к мобилизационным мероприятиям. Об этом по итогам обращения президента России Владимира Путина сообщили главы субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развозжаев.
"Крымчане едины в поддержке президента и его решений, в том числе в проведении частичной мобилизации. Правительство Крыма окажет всю необходимую помощь и содействие военным комиссариатам республики в проведении комплекса мобилизационных мероприятий. Сегодня каждый из нас обязан сделать все возможное, чтобы приблизить общую победу. Только вместе мы достигнем всех поставленных целей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:46
Кто подлежит частичной мобилизации
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что во исполнение поручения президента в городе уже создают призывную комиссию.
"Главам регионов поручено оказать всестороннюю поддержку военкоматам. Мы начали выполнять это поручение. Сегодня в Севастополе будет создана призывная комиссия, которую я возглавлю. Наша страна сильная, и мы со всем справимся", - подчеркнул Развожаев.
Отправка севастопольских призывников на военную службу - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:40
Частичная мобилизация в России: текст указа
Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.
 
КрымСевастопольВладимир Путин (политик)Российская Федерация (Россия, РФ)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
11:18Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя
11:07Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности
10:54Массовое ДТП в Севастополе: один человек погиб и четверо пострадали
10:49Сотни новых случаев и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:43Верховный суд Крыма вынес приговор по делу о подрыве газопровода
10:30Шойгу озвучил боевые потери в СВО с двух сторон
10:08Экспорт газа и угля между КНР и Россией достиг исторического максимума
09:55Это не блеф: Путин пригрозил Западу ядерным оружием
09:46Кто подлежит частичной мобилизации
09:40Частичная мобилизация в России: текст указа
09:31Путин: Россия обеспечит безопасность проведения референдумов
09:10Путин заявил о частичной мобилизации
09:03Путин выступил с телеобращением к россиянам
08:58Теракт предотвращен в Херсонской области
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