https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html

Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя

Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Частичная мобилизация – реакция Крыма и Севастополя

В Крыму и Севастополе начали подготовку к мобилизационным мероприятиям. Об этом по итогам обращения президента России Владимира Путина сообщили главы субъектов... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T11:18

2022-09-21T11:18

2022-09-21T11:19

крым

севастополь

владимир путин (политик)

российская федерация (россия, рф)

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе начали подготовку к мобилизационным мероприятиям. Об этом по итогам обращения президента России Владимира Путина сообщили главы субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развозжаев.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что во исполнение поручения президента в городе уже создают призывную комиссию.Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.

https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html

https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html

крым

севастополь

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, владимир путин (политик), российская федерация (россия, рф), безопасность республики крым и севастополя