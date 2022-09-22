https://crimea.ria.ru/20220922/ekspert-obyasnil-istoricheskuyu-obschnost-rossii-i-zemel-novorossii-1124574948.html

Эксперт объяснил историческую общность России и земель Новороссии

Эксперт объяснил историческую общность России и земель Новороссии - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Эксперт объяснил историческую общность России и земель Новороссии

Все ветви русского народа неизбежно объединятся, поскольку фактически являются составляющими частями большого русского суперэтноса, имеют общую историю, которая РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T03:32

2022-09-22T03:32

2022-09-22T03:32

радио "спутник в крыму"

мнения

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. Все ветви русского народа неизбежно объединятся, поскольку фактически являются составляющими частями большого русского суперэтноса, имеют общую историю, которая в большом контексте и сейчас продолжает оставаться единой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил директор Центрального музея Тавриды, член ОП РК Андрей Мальгин."Мы ведем отчет истории Новороссии приблизительно с 1764 года – уже более 250 лет, с тех пор, как эти земли вошли в состав Российского государства. С этого времени история этих территорий неразрывно связана с историей Российской империи, а потом СССР. Эти земли были чрезвычайно важны для России: это была главная житница Российской империи, отсюда поступал на европейские рынки хлеб – главный экспортный продукт российской империи. Затем, уже в советское время, эти территории стали базой для социалистической индустриализации Советского Союза", - напомнил историк.Обращаясь к более ранним периодам, он объяснил причины присоединения этих земель к России: "Нужно вспомнить, что эти территории в течение многих столетий были зоной Дикого поля, от которого исходила угроза российскому государству. Различные кочевые народы именно отсюда совершали набеги на Русь. И для России введение их в культурный контекст прежде всего было вопросом безопасности. В течение длительного времени шло движение в степь и русских войск, и русских поселенцев, эта территория постепенно осваивалась и вводилась в контекст цивилизованной российской истории".Референдум о присоединении к России: что будет дальше >>Особенно острую фазу эта борьба приобрела в XVIII веке, когда здесь столкнулись интересы России и Османской империи:Новороссия – понятие широкое, продолжил Мальгин. Оно охватывает территории от нижнего течения Дуная до нижнего течения Волги. В узком смысле – это междуречье Днепра и Дона, где разворачивались широко описанные специалистами бурные исторические события. Что касается украинской исторической пропаганды, ее, по мнению Мальгина, трудно назвать историческим знанием."Украинская пропаганда – это поле мифов. Даже Карл Маркс, будучи человеком очень критично настроенным к Российской империи, говорил, что именно с присоединением к России эти территории были вовлечены в поле европейской цивилизации и получили возможности для своего экономического и культурного развития. В целом Россия в последние три столетия развивалась как европейская страна и остается ею. Несмотря на попытки вытолкнуть Россию, ничего не выйдет, поскольку вклад нашей страны в создание самого понятия Европа чрезвычайно велик", - констатировал историк.При этом историческая общность всех ветвей русского народа неоспорима и настолько сильна, что в конечном счете фактически делает судьбы народов неразделимыми, убежден Мальгин:

https://crimea.ria.ru/20210419/Prisoedinenie-Kryma-k-Rossii-Ekaterinoy-Velikoy_-1114265870.html

https://crimea.ria.ru/20150606/1100195205.html

https://crimea.ria.ru/20220920/konstantinov-o-referendumakh-osvobozhdennye-territorii-otdavat-nelzya-1124567652.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крым в истории: секреты, факты, фото