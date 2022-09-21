https://crimea.ria.ru/20220921/vvedut-li-ogranicheniya-po-peredvizheniyu-po-rossii-dlya-rezervistov-1124573687.html

Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов

Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов

Попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T12:19

2022-09-21T12:19

2022-09-21T12:21

российская федерация (россия, рф)

общество

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по России вводить не планируется. Об этом журналистам заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.Он подчеркнул, что дополнительных ограничений на перемещение попадающих под частичную мобилизацию граждан по субъектам Российской Федерации в стране вводить не планируют."Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", – сказал он.Вместе с тем, глава думского комитета отметил, что в рамках частичной мобилизации могут призвать выпускников военных кафедр, чьи специальности будут востребованы.Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.

https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html

https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html

https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya-v-rossii-tekst-ukaza-1124571147.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, государственная дума рф