https://crimea.ria.ru/20220921/vvedut-li-ogranicheniya-po-peredvizheniyu-po-rossii-dlya-rezervistov-1124573687.html
Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов
Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов
Попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T12:19
2022-09-21T12:19
2022-09-21T12:21
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по России вводить не планируется. Об этом журналистам заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.Он подчеркнул, что дополнительных ограничений на перемещение попадающих под частичную мобилизацию граждан по субъектам Российской Федерации в стране вводить не планируют."Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", – сказал он.Вместе с тем, глава думского комитета отметил, что в рамках частичной мобилизации могут призвать выпускников военных кафедр, чьи специальности будут востребованы.Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.
https://crimea.ria.ru/20220921/kto-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-1124571320.html
https://crimea.ria.ru/20220921/chastichnaya-mobilizatsiya--reaktsiya-kryma-i-sevastopolya-1124572840.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российская федерация (россия, рф), общество, государственная дума рф
Введут ли ограничения по передвижению по России для резервистов
Глава комитета ГД по обороне: резервисты могут перемещаться по РФ до получения повестки
12:19 21.09.2022 (обновлено: 12:21 21.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Попадающие под частичную мобилизацию россияне могут свободно перемещаться по регионам страны до получения повестки, дополнительных ограничений на поездки по России вводить не планируется. Об этом журналистам заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
"Подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, но лучше этого не делать", – цитирует Картаполова РИА Новости.
Он подчеркнул, что дополнительных ограничений на перемещение попадающих под частичную мобилизацию граждан по субъектам Российской Федерации в стране вводить не планируют.
"Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет", – сказал он.
Вместе с тем, глава думского комитета отметил, что в рамках частичной мобилизации могут призвать выпускников военных кафедр, чьи специальности будут востребованы.
"Если их (выпускников военных кафедр – ред.) военно-учетные специальности будут востребованы, их могут призвать. Если нет, они могут спокойно трудиться на благо родины на предприятиях ОПК", – заключил Картаполов.
Ранее президент Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации
в России, которая начинается с сегодняшнего дня. По информации главы Минобороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов, в первую очередь, это отслужившие люди с боевым опытом.