https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html

Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить

Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить

Все территориальные комиссии Херсонской области готовы к референдуму по вхождению в состав РФ, для его проведения будет использоваться, в том числе, онлайн... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T12:43

2022-09-20T12:43

2022-09-20T12:43

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Все территориальные комиссии Херсонской области готовы к референдуму по вхождению в состав РФ, для его проведения будет использоваться, в том числе, онлайн голосование. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".По словам Стремоусова, практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится.Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись >>"Есть несколько населенных пунктов, они являются буферной зоной, там ведется отражение атак укронацистов, но практически 95% Херсонской области находится под полным контролем армии России. Я думаю, референдум пройдет, если сейчас будут подписаны соответствующие документы, и вопрос будет решен", - добавил он.Новая реальность новых территорий >>Ранее во вторник общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220904/v-khersone-otvetili-na-ugrozy-vereschuk-za-uchastie-v-referendume-1124396801.html

https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html

херсонская область

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)