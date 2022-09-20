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Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-khersonskoy-oblasti-pochemu-seychas-i-kak-budet-prokhodit--1124559276.html
Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить
Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить
Все территориальные комиссии Херсонской области готовы к референдуму по вхождению в состав РФ, для его проведения будет использоваться, в том числе, онлайн... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T12:43
2022-09-20T12:43
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Все территориальные комиссии Херсонской области готовы к референдуму по вхождению в состав РФ, для его проведения будет использоваться, в том числе, онлайн голосование. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".По словам Стремоусова, практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится.Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись &gt;&gt;"Есть несколько населенных пунктов, они являются буферной зоной, там ведется отражение атак укронацистов, но практически 95% Херсонской области находится под полным контролем армии России. Я думаю, референдум пройдет, если сейчас будут подписаны соответствующие документы, и вопрос будет решен", - добавил он.Новая реальность новых территорий &gt;&gt;Ранее во вторник общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220904/v-khersone-otvetili-na-ugrozy-vereschuk-za-uchastie-v-referendume-1124396801.html
https://crimea.ria.ru/20220920/vladimir-saldo-tot-kto-boitsya--pust-podozhdet-1124555006.html
херсонская область
российская федерация (россия, рф)
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херсонская область, общество, российская федерация (россия, рф)
Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить

Стремоусов: 95% Херсонской области под полным контролем РФ, референдум пройдет

12:43 20.09.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Херсоне
Празднование Дня России в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Все территориальные комиссии Херсонской области готовы к референдуму по вхождению в состав РФ, для его проведения будет использоваться, в том числе, онлайн голосование. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня на фоне всех происходящих в Европе событий люди понимают, что нам необходимо быстрее уходить от этого ужаса и кошмара. Они понимают, что если мы станем субъектом России, мы полноправно и полноценно будем под ее защитой. Из-за большой активности укронацистов и их западных партнеров люди приняли решение и уже готовы прийти на референдум и проголосовать. Как это будет происходить - для людей, в принципе, уже не важно. Люди готовы, они пойдут и сделают свой выбор", - заявил он.

По словам Стремоусова, практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ, референдум в случае подписания соответствующих документов состоится.
Екатерина Губарева: мы здесь, чтобы люди не боялись >>
"Есть несколько населенных пунктов, они являются буферной зоной, там ведется отражение атак укронацистов, но практически 95% Херсонской области находится под полным контролем армии России. Я думаю, референдум пройдет, если сейчас будут подписаны соответствующие документы, и вопрос будет решен", - добавил он.
Новая реальность новых территорий >>
Ранее во вторник общественный совет Херсонской области подписал и направил обращение к главе администрации Владимиру Сальдо и председателю правительства региона Владимиру Елисееву с инициативой немедленно провести референдум о вступлении Херсонской области в состав России.
Херсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 13:29Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсоне ответили на угрозы Киева за участие в референдуме
Накануне общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик с инициативой незамедлительно провести референдум о вхождении в состав России.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их независимость. Президент Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Обе республики объявили о планах войти в состав России. Позже об аналогичном желании заявили в Херсонской и Запорожской областях.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
09:37Новая жизнь на освобожденных территориях
Владимир Сальдо: тот, кто боится – пусть подождет
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбществоРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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Заголовок открываемого материала
12:43Референдум в Херсонской области: почему сейчас и как будет проходить
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11:40Общественный совет Херсонской области попросил о проведении референдума
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