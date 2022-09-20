https://crimea.ria.ru/20220920/konstantinov-o-referendumakh-osvobozhdennye-territorii-otdavat-nelzya-1124567652.html

Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя

Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Константинов о референдумах: освобожденные территории отдавать нельзя

Референдумы на освобожденных территориях станут не только историческим событием, но и масштабируют СВО, сделав освобожденные регионы частью России, заявил в... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T19:31

2022-09-20T19:31

2022-09-20T19:31

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

мнения

российская федерация (россия, рф)

крым

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Референдумы на освобожденных территориях станут не только историческим событием, но и масштабируют СВО, сделав освобожденные регионы частью России, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его мнению, важность проведения референдумов состоит в определении статуса освобожденных территорий, что особенно важно для самих жителей этих регионов.При этом защита освобожденных регионов важна не только для жителей этих территорий, но и для безопасности самой России, в том числе для Крыма.Жители Украины и Донбасса смогут проголосовать в Крыму >>"Мы в Крыму думаем, что ни в коем случае нам нельзя допустить потери Херсона и близлежащих территорий. Это для Крыма опасно. Кончено, это надо остановить. Враг должен быть уничтожен, здесь нет никаких сомнений", - заявил спикер крымского Госсовета.Кроме того, референдумы позволят эффективнее решать целый ряд текущих задач по обеспечению жизнедеятельности освобожденных регионов, где нужно организовывать образовательные процессы, обеспечивать здравоохранение, организовывать отопительный сезон и так далее. Он заверил, что Крым готов помогать освобожденным территориям на всех этапах, особенно полезным может быть крымский опыт уже поле их воссоединения с Россией.Новая реальность новых территорий >>"Сам референдум - не сложный процесс, его организация не требует какой-то особенной помощи. Это очень простая форма голосования, простые бюллетени, они готовы самостоятельно это сделать. Мы готовы оказать помощь, но думаю, Крым понадобиться уже при построении законодательного поля в составе РФ. Тут очень важен опыт. Крым единственный регион в РФ, который этот опыт имеет, и мы готовы им делиться", - заверил Константинов.Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей объявили даты проведения референдумов о вхождении в состав России. Их проведут с 23 по 27 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rossii-chto-budet-dalshe-1124560561.html

https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html

российская федерация (россия, рф)

крым

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, мнения, российская федерация (россия, рф), крым, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область