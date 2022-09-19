https://crimea.ria.ru/20220919/sokhranit-li-karl-iii-monarkhiyu-v-anglii--mnenie-eksperta-1124552175.html

Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта

Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Сохранит ли Карл III монархию в Англии — мнение эксперта

Карл III стал королем Великобритании не в самый благоприятный период для сохранения монархии, так как сейчас по всему Западу господствует "культура отмены"... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T19:07

2022-09-19T19:07

2022-09-19T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Карл III стал королем Великобритании не в самый благоприятный период для сохранения монархии, так как сейчас по всему Западу господствует "культура отмены". Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров."Монархия — это прежде всего традиция. Ее не надо недооценивать, это вещь очень важная и иногда она спасает целые нации. Но в данном случае связана она в Англии с Елизаветой II, мамой нынешнего короля. У Карла III не остается времени, чтобы накопить за собой такую основу, и приходит он на престол в период не самый благоприятный для сохранения разного рода традиций", — пояснил эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, сейчас коллективный Запад подвержен тенденциям "культуры отмены", поэтому сохранить любые устои новому королю будет сложно."Мы видим, что в Великобритании, как и по всему Западу, идет кампания пропаганды "культуры отмены". Когда отрицается по сути дела история, низвергаются авторитеты и тому подобное. В принципе, это характерно для всего Запада. Когда королева Елизавета II вступала на престол, подобного рода тенденций не было. У нее имелся определенный срок для того, чтобы все привыкли к тому, что она этот престол занимает. Сейчас одно накладывается на другое, и это тяжелое испытание для Великобритании", — считает Никифоров.Он также подчеркнул, что эта страна живет без привычной для многих современных стран конституции, руководствуясь лишь собранием постановлений."Принято их постоянно попрекать, что у них нет конституции, к которой мы все привыкли. Но сами англичане считают, что у них есть конституция — это собрание определенных постановлений, которыми они руководствуются при функционировании своей политической и правовой системы. В этом проявляется специфика этого общества, которое построено на традициях", — объяснил политолог и добавил, что все это "подтачивает" монархию в Британии.Ранее политолог Игорь Шатров выразил мнение, что официально вступивший на британский престол король Карл III рискует оказаться последним монархом в истории Великобритании, которая имеет большие перспективы стать республикой.

https://crimea.ria.ru/20220913/karl-iii-mozhet-okazatsya-poslednim-britanskim-monarkhom--mnenie-1124476628.html

https://crimea.ria.ru/20220919/demokratiya-v-sovremennom-mire---otsenka-politologa-1124521637.html

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великобритания, в мире, политика, мнения