https://crimea.ria.ru/20220913/karl-iii-mozhet-okazatsya-poslednim-britanskim-monarkhom--mnenie-1124476628.html

Карл III может оказаться последним британским монархом – мнение

Карл III может оказаться последним британским монархом – мнение - РИА Новости Крым, 12.09.2022

Карл III может оказаться последним британским монархом – мнение

Официально вступивший на британский престол король Карл III рискует оказаться последним монархом в истории Великобритании, которая имеет большие перспективы... РИА Новости Крым, 12.09.2022

2022-09-13T08:02

2022-09-13T08:02

2022-09-12T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Официально вступивший на британский престол король Карл III рискует оказаться последним монархом в истории Великобритании, которая имеет большие перспективы стать республикой. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров."Карл III может оказаться последним британским монархом, есть у меня такие подозрения. По моим ощущениям, британская монархия держалась только на Елизавете II. В обществе очень сильны республиканские настроения, но Елизавету уважали настолько, что королевскому двору прощали громкие скандалы и огромные деньги, которые тратились на их содержание. У Карла нет и малой толики влияния, которое было у Елизаветы в Британии и в Европе", - сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам эксперта, для Соединенного Королевства "наступили очень тяжелые времена", поскольку в сложной внешнеполитической ситуации и обстановке экономического кризиса во главе государства оказались "слабый король" Карл III и "явно некомпетентный и неумный премьер-министр" Элизабет Трасс.Елизавета II скончалась в своей загородной резиденции в Шотландии 8 сентября, королеве было 96 лет. Ее сын, 73-летний принц Чарльз, 10 сентября был официально провозглашен королем Великобритании Карлом III.За несколько дней до смерти Елизаветы II премьер-министром Великобритании стала Элизабет Трасс, которая до этого возглавляла МИД страны.

https://crimea.ria.ru/20220910/karl-iii-ofitsialno-stal-novym-korolem-velikobritanii-1124464222.html

https://crimea.ria.ru/20220910/smert-korolevy-i-plokhoy-signal-zelenskomu-top-novostey-nedeli-1124467265.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, в мире, мнения, политика