Карл III может оказаться последним британским монархом – мнение
Политолог Шатров: Карл III может оказаться последним монархом в истории Великобритании
© Yui Mok / APКороль Великобритании Карл III
© Yui Mok / AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Официально вступивший на британский престол король Карл III рискует оказаться последним монархом в истории Великобритании, которая имеет большие перспективы стать республикой. Такое мнение высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Карл III может оказаться последним британским монархом, есть у меня такие подозрения. По моим ощущениям, британская монархия держалась только на Елизавете II. В обществе очень сильны республиканские настроения, но Елизавету уважали настолько, что королевскому двору прощали громкие скандалы и огромные деньги, которые тратились на их содержание. У Карла нет и малой толики влияния, которое было у Елизаветы в Британии и в Европе", - сказал Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По словам эксперта, для Соединенного Королевства "наступили очень тяжелые времена", поскольку в сложной внешнеполитической ситуации и обстановке экономического кризиса во главе государства оказались "слабый король" Карл III и "явно некомпетентный и неумный премьер-министр" Элизабет Трасс.
"Великобритания была одним из столпов, поддерживающих миропорядок. Лондон хочет сохранить эти позиции, но при том наборе личностей, которые сейчас будут представлять Великобританию, сделать это будет очень сложно. Поэтому США будут перехватывать эти позиции, в какой-то степени утраченные ими при президенте Дональде Трампе", - прогнозирует политолог.
Елизавета II скончалась в своей загородной резиденции в Шотландии 8 сентября, королеве было 96 лет. Ее сын, 73-летний принц Чарльз, 10 сентября был официально провозглашен королем Великобритании Карлом III.
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За несколько дней до смерти Елизаветы II премьер-министром Великобритании стала Элизабет Трасс, которая до этого возглавляла МИД страны.