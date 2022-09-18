https://crimea.ria.ru/20220918/ocherednoy-obstrel-vsu-kolonii-v-elenovke-pogib-voennoplennyy-1124541414.html

Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный

Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный

ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке, погиб один, ранены еще четыре военнопленных, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T12:02

2022-09-18T12:02

2022-09-18T12:02

происшествия

донецкая народная республика (днр)

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке, погиб один, ранены еще четыре военнопленных, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.В штабе уточнили, что ВСУ ведут обстрелы Еленовки с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о двух обстрелах Еленовки со стороны Новомихайловки. По населенному пункту выпустили шесть снарядов.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*. По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.В результате ракетного удара погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.* запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220811/obstrel-sizo-v-elenovke-rassleduyut-po-state-terakt-1124132162.html

https://crimea.ria.ru/20220918/v-donetske-devyat-mirnykh-zhiteley-pogibli-pod-obstrelami-vsu-1124540046.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)