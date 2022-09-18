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Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный
Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке, погиб один, ранены еще четыре военнопленных, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T12:02
2022-09-18T12:02
происшествия
донецкая народная республика (днр)
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке, погиб один, ранены еще четыре военнопленных, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.В штабе уточнили, что ВСУ ведут обстрелы Еленовки с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о двух обстрелах Еленовки со стороны Новомихайловки. По населенному пункту выпустили шесть снарядов.В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*. По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.В результате ракетного удара погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.* запрещенная в России террористическая организация
https://crimea.ria.ru/20220811/obstrel-sizo-v-elenovke-rassleduyut-po-state-terakt-1124132162.html
https://crimea.ria.ru/20220918/v-donetske-devyat-mirnykh-zhiteley-pogibli-pod-obstrelami-vsu-1124540046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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60
происшествия, донецкая народная республика (днр), специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины)
Очередной обстрел ВСУ колонии в Еленовке: погиб военнопленный

В результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнопленный колонии в Еленовке, есть раненые

12:02 18.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли исправительную колонию в Еленовке, погиб один, ранены еще четыре военнопленных, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В штабе уточнили, что ВСУ ведут обстрелы Еленовки с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о двух обстрелах Еленовки со стороны Новомихайловки. По населенному пункту выпустили шесть снарядов.
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В ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов"*. По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе.
В результате ракетного удара погибли 50 украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, находившиеся в следственном изоляторе в Еленовке украинские военнопленные накануне удара ВСУ начали давать обличающие киевский режим показания, которые бы раскрыли зверские преступления Украины против жителей Донбасса.
* запрещенная в России террористическая организация
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