https://crimea.ria.ru/20220918/kak-otlichit-depressiyu-ot-osenney-khandry-1124502285.html

Как отличить депрессию от осенней хандры

Как отличить депрессию от осенней хандры - РИА Новости Крым, 18.09.2022

Как отличить депрессию от осенней хандры

Осенью многие люди погружаются в состояние грусти и печали, теряют бодрость и хорошее настроение. Советы о том, как отличить депрессию от осенней хандры и как... РИА Новости Крым, 18.09.2022

2022-09-18T19:37

2022-09-18T19:37

2022-09-18T16:45

радио "спутник в крыму"

общество

совет эксперта

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Осенью многие люди погружаются в состояние грусти и печали, теряют бодрость и хорошее настроение. Советы о том, как отличить депрессию от осенней хандры и как их победить, в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия."Хандра - это состояние, когда мы испытываем грусть и унылость, оно не продолжается длительное время. А вот депрессия - заболевание, которое может возникать вне зависимости от сезона по разным причинам. Если вы испытываете грусть и апатию дольше 2-3 недель - это повод протестировать себя на депрессию - можно, например, пройти тест Бека в интернете, и он выдаст определенные результаты", - говорит психолог.По ее словам, справиться с депрессией самостоятельно почти невозможно - в данном случае требуется помощь специалистов. При этом причины могут лежать не только в плоскости эмоций, но и физического здоровья. Поэтому нужно обратиться к терапевту и проверить уровень гормонов - прежде всего серотонина и дофамина. А вот осеннюю хандру можно легко победить без посторонней помощи.Кроме того, полезны встречи с друзьями и активный отдых, а еще важно хорошо высыпаться и выстроить правильное витаминное питание. "Можно себе составить список: как я буду себя радовать каждый день. И еще период грусти должен стать поводом задуматься, почему он наступил, что он мне показал, какую проблему подсветил. А как я о себе забочусь и забочусь ли я о себе вообще?" - говорит специалист.В случае, если вы хандрите часто, Демурия рекомендует проанализировать свою жизнь, понять, что вызывает плохие эмоции и постараться исключить этот фактор, а если это невозможно - поменять свое отношение к нему.Ранее консультант по ЗОЖ Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, чем заесть грусть.

https://crimea.ria.ru/20220503/vrach-nazvala-sposob-zamedlit-starenie-i-i-uluchshit-nastroenie-1123105778.html

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