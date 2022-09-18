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Как отличить депрессию от осенней хандры - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220918/kak-otlichit-depressiyu-ot-osenney-khandry-1124502285.html
Как отличить депрессию от осенней хандры
Как отличить депрессию от осенней хандры - РИА Новости Крым, 18.09.2022
Как отличить депрессию от осенней хандры
Осенью многие люди погружаются в состояние грусти и печали, теряют бодрость и хорошее настроение. Советы о том, как отличить депрессию от осенней хандры и как... РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T19:37
2022-09-18T16:45
радио "спутник в крыму"
общество
совет эксперта
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Осенью многие люди погружаются в состояние грусти и печали, теряют бодрость и хорошее настроение. Советы о том, как отличить депрессию от осенней хандры и как их победить, в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия."Хандра - это состояние, когда мы испытываем грусть и унылость, оно не продолжается длительное время. А вот депрессия - заболевание, которое может возникать вне зависимости от сезона по разным причинам. Если вы испытываете грусть и апатию дольше 2-3 недель - это повод протестировать себя на депрессию - можно, например, пройти тест Бека в интернете, и он выдаст определенные результаты", - говорит психолог.По ее словам, справиться с депрессией самостоятельно почти невозможно - в данном случае требуется помощь специалистов. При этом причины могут лежать не только в плоскости эмоций, но и физического здоровья. Поэтому нужно обратиться к терапевту и проверить уровень гормонов - прежде всего серотонина и дофамина. А вот осеннюю хандру можно легко победить без посторонней помощи.Кроме того, полезны встречи с друзьями и активный отдых, а еще важно хорошо высыпаться и выстроить правильное витаминное питание. "Можно себе составить список: как я буду себя радовать каждый день. И еще период грусти должен стать поводом задуматься, почему он наступил, что он мне показал, какую проблему подсветил. А как я о себе забочусь и забочусь ли я о себе вообще?" - говорит специалист.В случае, если вы хандрите часто, Демурия рекомендует проанализировать свою жизнь, понять, что вызывает плохие эмоции и постараться исключить этот фактор, а если это невозможно - поменять свое отношение к нему.Ранее консультант по ЗОЖ Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, чем заесть грусть.
https://crimea.ria.ru/20220503/vrach-nazvala-sposob-zamedlit-starenie-i-i-uluchshit-nastroenie-1123105778.html
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общество, совет эксперта, психология
Как отличить депрессию от осенней хандры

Психолог Демурия научила отличать депрессию от осенней хандры и побеждать их

19:37 18.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБархатный сезон
Бархатный сезон - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Осенью многие люди погружаются в состояние грусти и печали, теряют бодрость и хорошее настроение. Советы о том, как отличить депрессию от осенней хандры и как их победить, в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.
"Хандра - это состояние, когда мы испытываем грусть и унылость, оно не продолжается длительное время. А вот депрессия - заболевание, которое может возникать вне зависимости от сезона по разным причинам. Если вы испытываете грусть и апатию дольше 2-3 недель - это повод протестировать себя на депрессию - можно, например, пройти тест Бека в интернете, и он выдаст определенные результаты", - говорит психолог.
По ее словам, справиться с депрессией самостоятельно почти невозможно - в данном случае требуется помощь специалистов. При этом причины могут лежать не только в плоскости эмоций, но и физического здоровья. Поэтому нужно обратиться к терапевту и проверить уровень гормонов - прежде всего серотонина и дофамина. А вот осеннюю хандру можно легко победить без посторонней помощи.
"Во-первых, необходимо признать свои чувства. Второе - дать себе погрустить. Выделить день на просмотр любимого сериала, завернуться в уютный плед и пить вкусный чай. Погрустив, нужно окружить себя яркими красками: одежда, еда, цветы в интерьере - осенью вокруг вас все должно быть красочным, чтобы компенсировать серость за окном", - советует Демурия.
Кроме того, полезны встречи с друзьями и активный отдых, а еще важно хорошо высыпаться и выстроить правильное витаминное питание.
"Можно себе составить список: как я буду себя радовать каждый день. И еще период грусти должен стать поводом задуматься, почему он наступил, что он мне показал, какую проблему подсветил. А как я о себе забочусь и забочусь ли я о себе вообще?" - говорит специалист.
В случае, если вы хандрите часто, Демурия рекомендует проанализировать свою жизнь, понять, что вызывает плохие эмоции и постараться исключить этот фактор, а если это невозможно - поменять свое отношение к нему.
Ранее консультант по ЗОЖ Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, чем заесть грусть.
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