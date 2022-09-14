Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220914/vsu-udarili-po-paromnoy-pereprave-u-antonovskogo-mosta-1124498731.html
ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста
ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста - РИА Новости Крым, 14.09.2022
ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста
Украинские боевики нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на врио главы... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T11:39
2022-09-14T12:59
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124051765_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_037e9ddbb2d8389df41d7d2596da1759.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на врио главы администрации региона Сергея Елисеева.Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео &gt;&gt;"Сегодня рано утром в очередной раз вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе", - констатировал Елисеев в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что движение по Антоновскому мосту из-за постоянных обстрелов закрыто, а паром обеспечивает перевозку гражданского населения, а также продовольственных и других важных невоенных грузов:Новая реальность новых территорий &gt;&gt;"Здесь не переправляются военные грузы, главная цель – затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием, лекарствами и так далее", - пояснил чиновник.В последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают район Антоновского моста. Так, 22 августа украинские войска обстреляли мост из HIMARS. Удар был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 августа, сработала система ПВО. После этого – 30 августа. На этот раз транспортный переход не пострадал. 12 сентября зафиксирован новый обстрел моста из HIMARS , удары пришлись по дорожному полотну.Как власти Херсона решают проблему доставки товаров &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-snova-byut-po-antonovskomu-mostu-1124477590.html
https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124051765_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f642175dc8894483bfd6113827c874ad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста

Украинские боевики ударили по паромной переправе у Антоновского моста в Херсоне

11:39 14.09.2022 (обновлено: 12:59 14.09.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа возле Антоновского моста
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на врио главы администрации региона Сергея Елисеева.
Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео >>
"Сегодня рано утром в очередной раз вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе", - констатировал Елисеев в эфире телеканала "Россия 24".
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 12:46
ВСУ снова бьют по Антоновскому мосту
Он напомнил, что движение по Антоновскому мосту из-за постоянных обстрелов закрыто, а паром обеспечивает перевозку гражданского населения, а также продовольственных и других важных невоенных грузов:
Новая реальность новых территорий >>
"Здесь не переправляются военные грузы, главная цель – затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием, лекарствами и так далее", - пояснил чиновник.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 16:43
Два человека погибли и 16 ранены при атаке ВСУ на Антоновский мост
В последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают район Антоновского моста. Так, 22 августа украинские войска обстреляли мост из HIMARS. Удар был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 августа, сработала система ПВО. После этого – 30 августа. На этот раз транспортный переход не пострадал. 12 сентября зафиксирован новый обстрел моста из HIMARS , удары пришлись по дорожному полотну.
Как власти Херсона решают проблему доставки товаров >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03Чем закончится конфликт Азербайджана и Армении — прогноз эксперта
12:49Украине грозит инфляция в 30% и дефицит бюджета
12:38Сильный ветер ожидается в Крыму - МЧС
12:20В Крыму будут судить коммунальщика из-за упавшего в траншею прохожего
12:14Минобороны показало видео уничтожения морского десанта ВСУ в районе ЗАЭС
12:07Раненые и убитые - что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
11:48Умер главред "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
11:39ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста
11:02Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия
10:43Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:30В России предложили освобождать смертельно больных преступников
10:07Жителя Владивостока арестовали по подозрению в шпионаже
09:49В Бахчисарае суд наказал участников свадьбы за нацистские песни
09:31Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана – что известно
09:09Режим закрытого неба над югом РФ снова продлен
08:52Эксперты назвали необычные способы вывести пятна краски с одежды
08:24Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в груди
08:06Эксперт оценила бархатный сезон в Крыму
07:38Стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень
07:04Пострадавшим от действий ВСУ на Запорожье начали платить компенсации
Лента новостейМолния