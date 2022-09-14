https://crimea.ria.ru/20220914/vsu-udarili-po-paromnoy-pereprave-u-antonovskogo-mosta-1124498731.html

ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста

ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста - РИА Новости Крым, 14.09.2022

ВСУ ударили по паромной переправе у Антоновского моста

Украинские боевики нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на врио главы... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T11:39

2022-09-14T11:39

2022-09-14T12:59

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли очередной ракетный удар по паромной переправе в районе Антоновского моста в Херсоне, пишет РИА Новости со ссылкой на врио главы администрации региона Сергея Елисеева.Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео >>"Сегодня рано утром в очередной раз вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе", - констатировал Елисеев в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что движение по Антоновскому мосту из-за постоянных обстрелов закрыто, а паром обеспечивает перевозку гражданского населения, а также продовольственных и других важных невоенных грузов:Новая реальность новых территорий >>"Здесь не переправляются военные грузы, главная цель – затруднить обеспечение правого берега Херсонской области всем необходимым: продовольствием, лекарствами и так далее", - пояснил чиновник.В последние месяцы ВСУ регулярно обстреливают район Антоновского моста. Так, 22 августа украинские войска обстреляли мост из HIMARS. Удар был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 августа, сработала система ПВО. После этого – 30 августа. На этот раз транспортный переход не пострадал. 12 сентября зафиксирован новый обстрел моста из HIMARS , удары пришлись по дорожному полотну.Как власти Херсона решают проблему доставки товаров >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220912/vsu-snova-byut-po-antonovskomu-mostu-1124477590.html

https://crimea.ria.ru/20220822/dva-cheloveka-pogibli-i-16-raneny-pri-atake-vsu-na-antonovskiy-most-1124250428.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия