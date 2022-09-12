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ВСУ снова бьют по Антоновскому мосту - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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ВСУ снова бьют по Антоновскому мосту
ВСУ снова бьют по Антоновскому мосту - РИА Новости Крым, 12.09.2022
ВСУ снова бьют по Антоновскому мосту
Антоновский мост через Днепр в понедельник подвергся очередной атаке украинских войск, несколько попаданий из HIMARS пришлись по дорожному полноту. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T12:46
2022-09-12T12:55
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Антоновский мост через Днепр в понедельник подвергся очередной атаке украинских войск, несколько попаданий из HIMARS пришлись по дорожному полноту. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Новая реальность новых территорий &gt;&gt;По его словам, над мостом сработала ПВО, однако несколько ударов все же пришлось по дорожному полотну. В настоящее время он находится в аварийном состоянии и закрыт. Замглавы Херсонской области считает, что ВСУ пытаются разрушить мост "для картинки"."Антоновский мост постоянно обстреливается, несмотря на то, что на самом деле он уже давно закрыт. Но нацисты пытаются любой ценой создать условия, в которых люди должны находиться в напряжении. Бесконтрольная стрельба ведется по мосту. Еще один удар был нанесен непосредственно из HIMARS. Но мост целый, с ним все в порядке", – сообщил он в своем Telegram-канале.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В последние месяцы он подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Так, 22 августа украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Всего в результате удара два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 числа, сработала система ПВО. После этого – 30 августа. На этот раз транспортный переход не пострадал, разрушений нет.Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220902/reguliruem-vruchnuyu-v-khersone-rasskazali-o-rabote-perepravy-cherez-dnepr-1124386052.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ снова бьют по Антоновскому мосту

В ВГА Херсонской области сообщили об очередном ударе ВСУ по Антоновскому мосту через Днепр

12:46 12.09.2022 (обновлено: 12:55 12.09.2022)
 
© РИА Новости КрымПонтонная переправа возле Антоновского моста
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Антоновский мост через Днепр в понедельник подвергся очередной атаке украинских войск, несколько попаданий из HIMARS пришлись по дорожному полноту. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Новая реальность новых территорий >>
По его словам, над мостом сработала ПВО, однако несколько ударов все же пришлось по дорожному полотну. В настоящее время он находится в аварийном состоянии и закрыт. Замглавы Херсонской области считает, что ВСУ пытаются разрушить мост "для картинки".
"Антоновский мост постоянно обстреливается, несмотря на то, что на самом деле он уже давно закрыт. Но нацисты пытаются любой ценой создать условия, в которых люди должны находиться в напряжении. Бесконтрольная стрельба ведется по мосту. Еще один удар был нанесен непосредственно из HIMARS. Но мост целый, с ним все в порядке", – сообщил он в своем Telegram-канале.
Понтонная переправа возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Регулируем вручную: в Херсоне рассказали о работе переправы через Днепр
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
Понтонная переправа через Днепр в районе Антоновского моста в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 18:08
ВСУ стреляют по гражданским: что происходит на переправе в Херсоне
В последние месяцы он подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Так, 22 августа украинские войска из HIMARS обстреляли Антоновский мост в Херсонской области. Удар по Антоновскому мосту был нанесен в момент паромной переправы, пострадали люди на пароме. Всего в результате удара два человека погибли, 16 оказались ранены. Очередная попытка нанести ракетный удар по мосту случилась 25 числа, сработала система ПВО. После этого – 30 августа. На этот раз транспортный переход не пострадал, разрушений нет.
Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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