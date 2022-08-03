https://crimea.ria.ru/20220803/novaya-pereprava-cherez-dnepr-v-khersone-besplatna-dlya-vsekh--vs-rf-1124047713.html

Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео

Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео - РИА Новости Крым, 03.08.2022

Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео

Понтонная переправа, организованная российскими военными через Днепр после закрытия обстрелянного ВСУ Антоновского автомобильного моста, работает бесперебойно и РИА Новости Крым, 03.08.2022

2022-08-03T11:52

2022-08-03T11:52

2022-08-03T12:44

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Понтонная переправа, организованная российскими военными через Днепр после закрытия обстрелянного ВСУ Антоновского автомобильного моста, работает бесперебойно и бесплатно для всех. Об этом журналистам рассказал один из ответственных за движение паромов офицер ВС РФ.По словам собеседника, всего паромов два. За сутки с одного берега на другой они перевозят до тысячи машин.Он отметил, что переправа работает с 8-00 до 21-00 и абсолютно бесплатна для всех, не только для жителей Херсона и области, которые преимущественно ею пользуются.Офицер подчеркнул, что новая переправа абсолютно безопасна и организована таким образом, что автомобили экстренных служб, в частности скорой помощи, а также машины, перевозящие гуманитарную помощь и скоропортящиеся продукты, могут рассчитывать на преимущество:"Их, соответственно, на блокпосту пропускают в первую очередь", и загружаем".1 августа сообщалось, что ВС РФ организовали в Херсоне автомобильную переправу через Днепр возле закрытого после ракетных обстрелов ВСУ Антоновского моста. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги >>

https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html

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херсонская область, общество