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Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео
Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео - РИА Новости Крым, 03.08.2022
Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео
Понтонная переправа, организованная российскими военными через Днепр после закрытия обстрелянного ВСУ Антоновского автомобильного моста, работает бесперебойно и РИА Новости Крым, 03.08.2022
2022-08-03T11:52
2022-08-03T11:52
2022-08-03T12:44
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Понтонная переправа, организованная российскими военными через Днепр после закрытия обстрелянного ВСУ Антоновского автомобильного моста, работает бесперебойно и бесплатно для всех. Об этом журналистам рассказал один из ответственных за движение паромов офицер ВС РФ.По словам собеседника, всего паромов два. За сутки с одного берега на другой они перевозят до тысячи машин.Он отметил, что переправа работает с 8-00 до 21-00 и абсолютно бесплатна для всех, не только для жителей Херсона и области, которые преимущественно ею пользуются.Офицер подчеркнул, что новая переправа абсолютно безопасна и организована таким образом, что автомобили экстренных служб, в частности скорой помощи, а также машины, перевозящие гуманитарную помощь и скоропортящиеся продукты, могут рассчитывать на преимущество:"Их, соответственно, на блокпосту пропускают в первую очередь", и загружаем".1 августа сообщалось, что ВС РФ организовали в Херсоне автомобильную переправу через Днепр возле закрытого после ракетных обстрелов ВСУ Антоновского моста. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.В Херсонской области восстановят и отремонтируют дороги >>
https://crimea.ria.ru/20220803/zhitelyam-khersona-budut-nachislyat-posobiya-i-pensii-na-kartu-promsvyazbanka-1124046160.html
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество
Новая переправа через Днепр в Херсоне бесплатна для всех — видео
Российские военные рассказали о бесплатной переправе через Днепр в Херсоне
11:52 03.08.2022 (обновлено: 12:44 03.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым, Валерий Волков, Сергей Георгиев. Понтонная переправа, организованная российскими военными через Днепр после закрытия обстрелянного ВСУ Антоновского автомобильного моста, работает бесперебойно и бесплатно для всех. Об этом журналистам рассказал один из ответственных за движение паромов офицер ВС РФ.
По словам собеседника, всего паромов два. За сутки с одного берега на другой они перевозят до тысячи машин.
"Вместимость каждого парома – до 30 единиц техники. Грузоподъемность каждой переправы – 320 тонн. За сутки перевозят до 1000 единиц техники", – рассказал офицер.
Он отметил, что переправа работает с 8-00 до 21-00 и абсолютно бесплатна для всех, не только для жителей Херсона и области, которые преимущественно ею пользуются.
"Деньги ни с кого не берем. Каждый желающий может проехать. желающих очень много, нет такого, чтобы мы пустым паромом туда-сюда ходили", – заметил собеседник.
Офицер подчеркнул, что новая переправа абсолютно безопасна и организована таким образом, что автомобили экстренных служб, в частности скорой помощи, а также машины, перевозящие гуманитарную помощь и скоропортящиеся продукты, могут рассчитывать на преимущество:
"Их, соответственно, на блокпосту пропускают в первую очередь", и загружаем".
1 августа сообщалось
, что ВС РФ организовали в Херсоне автомобильную переправу через Днепр возле закрытого после ракетных обстрелов ВСУ Антоновского моста. Управлением и организацией движения парома занимаются российские силовики.