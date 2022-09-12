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Как власти Херсона решают проблему доставки товаров - РИА Новости Крым, 12.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220912/kak-vlasti-khersona-reshayut-problemu-dostavki-tovarov-1124483749.html
Как власти Херсона решают проблему доставки товаров
Как власти Херсона решают проблему доставки товаров - РИА Новости Крым, 12.09.2022
Как власти Херсона решают проблему доставки товаров
Медикаменты, продукты и средства первой необходимости в Херсон доставляют на барже, дефицита нет, рассказал глава города Александр Кобец. РИА Новости Крым, 12.09.2022
2022-09-12T19:14
2022-09-12T19:14
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Медикаменты, продукты и средства первой необходимости в Херсон доставляют на барже, дефицита нет, рассказал глава города Александр Кобец.По его словам, дополнительную доставку для херсонцев организовала местная администрация. Все необходимые товары подвозятся в город за три часа."Таким образом, такая жизненно важная проблема как обеспечение херсонцев продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости была решена в кратчайшие сроки", - цитирует главу города пресс-служба администрации региона.Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.От Херсона до Донбасса: даты, работающие на референдумы в новых регионах &gt;&gt;Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
https://crimea.ria.ru/20220902/reguliruem-vruchnuyu-v-khersone-rasskazali-o-rabote-perepravy-cherez-dnepr-1124386052.html
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херсонская область, общество, специальная военная операция рф на украине
Как власти Херсона решают проблему доставки товаров

Власти Херсона рассказали, как снабжают население продуктами и медикаментами

19:14 12.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Медикаменты, продукты и средства первой необходимости в Херсон доставляют на барже, дефицита нет, рассказал глава города Александр Кобец.
По его словам, дополнительную доставку для херсонцев организовала местная администрация. Все необходимые товары подвозятся в город за три часа.
"Таким образом, такая жизненно важная проблема как обеспечение херсонцев продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости была решена в кратчайшие сроки", - цитирует главу города пресс-служба администрации региона.
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В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
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Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день.
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