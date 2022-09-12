Как власти Херсона решают проблему доставки товаров
Власти Херсона рассказали, как снабжают население продуктами и медикаментами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Медикаменты, продукты и средства первой необходимости в Херсон доставляют на барже, дефицита нет, рассказал глава города Александр Кобец.
По его словам, дополнительную доставку для херсонцев организовала местная администрация. Все необходимые товары подвозятся в город за три часа.
"Таким образом, такая жизненно важная проблема как обеспечение херсонцев продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости была решена в кратчайшие сроки", - цитирует главу города пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области начнут поставлять овощи и фрукты на рынки Донецкой Народной Республики, что позволит стабилизировать цены.
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