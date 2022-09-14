https://crimea.ria.ru/20220914/chem-zakonchitsya-konflikt-azerbaydzhana-i-armenii--prognoz-eksperta-1124499230.html

Чем закончится конфликт Азербайджана и Армении — прогноз эксперта

Чем закончится конфликт Азербайджана и Армении — прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Чем закончится конфликт Азербайджана и Армении — прогноз эксперта

Миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленная в Армению, сможет уладить обострившийся конфликт с Азербайджаном, но полностью... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T13:03

2022-09-14T13:03

2022-09-14T12:03

радио "спутник в крыму"

армения

азербайджан

в мире

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Миссия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленная в Армению, сможет уладить обострившийся конфликт с Азербайджаном, но полностью снять напряженность в регионе не удастся. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров.В ночь на 13 сентября ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась, стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позже кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН."Мне все-таки видится, что конфликт будет улажен, и это такая проба сил. Это еще не сам конфликт между Арменией и Азербайджаном. Но полностью снять напряженность в регионе в этот раз не удастся, будем иметь дело с рецидивами", — рассуждает эксперт в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, обострение пришлось на "действительно критический момент"."Азербайджан, который возглавляется искушенным политиком, пользуется наиболее благоприятным по их мнению моментом, чтобы решить карабахскую проблему. Но решать ее надо не только в Карабахе, как они считают, а можно это делать, обостряя отношения с Арменией и принуждая ее заключить соглашение, выгодное Азербайджану. Здесь какие-то заступы за красные черты вполне ожидаемы, но момент выбран действительно критический. С точки зрения Азербайджана это благоприятный момент, с другой стороны он тяжелый для каких-то серьезных решений", — считает эксперт.Никифоров также выразил уверенность, что представители ОДКБ смогут уладить обострившийся конфликт, если не будут приняты резкие решения."ОДКБ разберется. Не нужно начинать действовать сломя голову, это Кавказ – дело тонкое. Поэтому нужно разобраться, что там произошло, на сколько все это глубоко, и после этого уже реагировать, как, собственно, ОДКБ может, что мы видели в Казахстане. Совершенно на мой взгляд оправданно, что первоначально туда засылается миссия", — считает политолог.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее эксперт предположил, что армяно-азербайджанский конфликт в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разморожен Анкарой, чтобы получить от России более выгодные условия для налаживания экономики и интеграции в восточноазиатско-российский экономический блок.

https://crimea.ria.ru/20220914/armeniya-i-azerbaydzhan-obvinili-drug-druga-v-sryve-peremiriya-1124498384.html

https://crimea.ria.ru/20220913/zachem-i-kem-razmorozhen-armyano-azerbaydzhanskiy-konflikt--politolog-1124492951.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, в мире, мнения