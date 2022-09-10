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Смерть королевы и плохой сигнал Зеленскому: топ новостей недели

Смерть королевы и плохой сигнал Зеленскому: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Смерть королевы и плохой сигнал Зеленскому: топ новостей недели

Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, новый британский премьер Лиз Трасс и ее перспективы, значении боев за Херсон и судьба ВСУ, киевские олигархии РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T18:24

2022-09-10T18:24

2022-09-10T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Прощание с королевой Великобритании Елизаветой II, новый британский премьер Лиз Трасс и ее перспективы, значении боев за Херсон и судьба ВСУ, киевские олигархии и их попытки искать помощь в Москве, пророссийские настроения жителей Херсонской области и мнение Шнурова о Пугачевой. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…прощались с королевой8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II. Новым британским монархом стал принц Чарльз, он будет править под именем Карл III. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому королю Великобритании, на похороны монархини он не поедет.…выясняли, чего ждать от Лиз ТрассНа этой неделе Элизабет Трасс стала новым британским премьером, одержав победу по итогам голосования членов партии. По мнению политолога Малека Дудакова, Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением социально-экономических проблем, поэтому возглавляемая ею Консервативная партия разгромно проиграет выборы в 2024 году.…интересовались ходом СВОНеудачное для Киева наступление на юге будет иметь решающее значение для боеспособности вооруженных сил Украины, поскольку в результате этих боев украинская армия утратит значительную часть своего боевого потенциала. Такое мнение на этой неделе высказал исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев. По его мнению, используя успешный разгром украинских соединений, российские военные способны "оттолкнуться от этого рубежа" и предпринять наступление в направлении Николаева и Одессы.…ловили взгляды украинских олигарховУкраинские олигархи в стремлении спасти свои активы на Украине перейдут на сторону любой новой власти в стране, написал в воскресенье в своем Telegram-канале политолог Марат Баширов.По его словам, среди киевских элит и ранее не было единства. После начала СВО олигархи выехали из страны, но в надежде сохранить за Украиной территории, где расположены их активы, передали в распоряжение киевскому режиму свои медиаресурсы и деньги. Однако пример Рината Ахметова, который лишился своего крупнейшего актива – "Азовстали" – напугал других крупных бизнесменов. В этой связи они начинают искать контакты в Москве, надеясь получить хоть какие-то гарантии сохранения бизнеса от россиян....узнавали настроения херсонцевНа этой неделе бывший первый вице-премьер правительства Калининградской области Сергей Елисеев, который в начале июля был назначен главой правительства Херсонской области, а уже спустя месяц стал исполнять обязанности главы военно-гражданской администрации, временно заменив Владимира Сальдо, рассказал РИА Новости Крым о том, как живет область и каковы настроения херсонцев. По его словам, постоянные обстрелы со стороны ВСУ изменили настроения многих жителей по отношению в Киеву и настроили людей на пророссийский лад.…слушали Пугачеву и Шнурова5 сентября лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию: "По моему личному мнению, Алла Борисовна – настолько заслуженный человек, что она может делать все, что угодно: уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее… Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?", - сказал он.Пугачева вернулась в Москву из Латвии к 1 сентября, поскольку ее детям Лизе и Гарри нужно было идти в школу. Пока она не планирует давать концерты.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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