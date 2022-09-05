https://crimea.ria.ru/20220905/chego-zhdat-ot-premerstva-liz-trass--ekspert--1124408578.html
Чего ждать от премьерства Лиз Трасс – эксперт
Чего ждать от премьерства Лиз Трасс – эксперт - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Чего ждать от премьерства Лиз Трасс – эксперт
Элизабет Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T15:38
2022-09-05T15:38
2022-09-05T15:38
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политика
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Элизабет Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением социально-экономических проблем, поэтому возглавляемая ею Консервативная партия разгромно проиграет выборы в 2024 году. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Трасс стала новым британским премьером, одержав победу по итогам голосования членов партии.По словам Дудакова, Трасс сходу придется заниматься "страшнейшим кризисом в современной истории Британии".По мнению аналитика, новый премьер попытается сделать упор на внешнюю политику, обещая повысить расходы на оборону и еще "поураганить" на Украине и Тайване. Именно "ястребиной" демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население, чтобы оно "потерпело в холоде ради демократических ценностей", считает политолог.Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт >>"Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А, во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет "тори" от разгромного поражения на следующих выборах, ответственность за что возложат именно на Трасс", – подытожил Дудаков.
https://crimea.ria.ru/20220725/v-britanii-priznali-chto-zapad-skryvaet-pravdu-ob-uspekhakh-rf-na-ukraine-1123946167.html
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великобритания, политика, мнения, лиз трасс
Чего ждать от премьерства Лиз Трасс – эксперт
Политолог Дудаков: Трасс может потерять премьерский пост уже через два года
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Элизабет Трасс на посту премьера Великобритании попытается сплотить население вокруг себя "ястребиной" антироссийской и антикитайской демагогией, а не решением социально-экономических проблем, поэтому возглавляемая ею Консервативная партия разгромно проиграет выборы в 2024 году. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, Трасс стала новым британским премьером,
одержав победу по итогам голосования членов партии.
По словам Дудакова, Трасс сходу придется заниматься "страшнейшим кризисом в современной истории Британии".
"По итогам наступающей зимы до половины населения страны рискуют испытать на себе "топливную нищету", а больше трети окажутся за гранью нищеты. В последний раз такое резкое падение уровня жизни Британия испытывала в годы Великой депрессии. Трасс обещает целый набор противоречащих друг другу мер. Например, понизить налоги на фоне рекордного дефицита госбюджета – и при этом откуда-то найти деньги на помощь британцам, которые не смогут оплачивать коммуналку", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению аналитика, новый премьер попытается сделать упор на внешнюю политику, обещая повысить расходы на оборону и еще "поураганить" на Украине и Тайване. Именно "ястребиной" демагогией Трасс попробует сплотить вокруг себя население, чтобы оно "потерпело в холоде ради демократических ценностей", считает политолог.
"Однако и с этим большие проблемы. Ведь Трасс, во-первых, уже успела настроить против себя и французский, и американский истеблишмент. А, во-вторых, объяснять замерзающим людям важность борьбы с Россией вряд ли окажется выигрышной стратегией. И точно не убережет "тори" от разгромного поражения на следующих выборах, ответственность за что возложат именно на Трасс", – подытожил Дудаков.