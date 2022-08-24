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Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт
Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт - РИА Новости Крым, 24.08.2022
Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт
Заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о готовности применить ядерное оружие объясняется стремлением повысить рейтинг Консервативной партии путем... РИА Новости Крым, 24.08.2022
2022-08-24T12:15
2022-08-24T12:15
2022-08-24T12:15
великобритания
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о готовности применить ядерное оружие объясняется стремлением повысить рейтинг Консервативной партии путем накачки населения милитаристской риторикой. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.Ранее Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона, заявила, что при необходимости готова применить ядерное оружие при возникновении угрозы для Соединенного Королевства.По мнению политолога, Трасс во всем пытается копировать Маргарет Тэтчер, помня, как той помогла удержаться во власти Фолклендская война (война между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова в 1982 году, завершившаяся поражением Аргентины)."Чем хуже обстоят дела в экономике, тем выше вероятность военных авантюр со стороны Трасс, хоть в нынешних условиях они уже грозят привести к катастрофическим последствиям для самого Лондона", – добавил Дудаков.
https://crimea.ria.ru/20220823/ekspert-britaniyu-vpervye-za-50-let-zhdut-veernye-otklyucheniya-elektrichestva-1124249823.html
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великобритания, политика
Что стоит за словами Трасс о применении ядерного оружия – эксперт
Политолог Дудаков объяснил заявление Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Заявление главы МИД Великобритании Элизабет Трасс о готовности применить ядерное оружие объясняется стремлением повысить рейтинг Консервативной партии путем накачки населения милитаристской риторикой. Такое мнение высказал политолог Малек Дудаков.
Ранее Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Британии после отставки Бориса Джонсона, заявила, что при необходимости готова применить ядерное оружие при возникновении угрозы для Соединенного Королевства.
"Сейчас у консерваторов рейтинги аховые – следующие выборы они проигрывают в пух и прах. Поэтому Трасс и остается через таблоиды накачивать население милитаристской риторикой, даже в условиях системного кризиса в британской армии", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.
По мнению политолога, Трасс во всем пытается копировать Маргарет Тэтчер, помня, как той помогла удержаться во власти Фолклендская война (война между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова в 1982 году, завершившаяся поражением Аргентины).
"Чем хуже обстоят дела в экономике, тем выше вероятность военных авантюр со стороны Трасс, хоть в нынешних условиях они уже грозят привести к катастрофическим последствиям для самого Лондона", – добавил Дудаков.