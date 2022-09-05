https://crimea.ria.ru/20220905/liz-trass-izbrana-premer-ministrom-velikobritanii-1124407503.html
Стало известно имя нового премьера Британии
Стало известно имя нового премьера Британии - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Стало известно имя нового премьера Британии
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом, именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T14:42
2022-09-05T14:42
2022-09-05T15:05
великобритания
политика
борис джонсон
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124407479_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_45e80afca9046ddeec482ceee1cd4dc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом, именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства.Как сообщает Sky News, Трасс получила больше всего голосов членов партии "тори". Ее главным соперником был экс-министр финансов страны Риши Сунак. Трасс получила 81 326 голосов, Сунак – 60 399.Борис Джонсон, который на данный момент продолжает исполнять обязанности премьер-министра Великобритании, передаст свои полномочия новому лидеру партии 6 сентября. В этот же день королева Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал.Элизабет Трасс руководит британским МИД с сентября прошлого года. В основном она запомнилась публике своими публичными ляпами. Так, выступая в сиднейском Lowy Institute, глава Форин-офис заявила, что Украина ранее "пережила немало вторжений – от монголов до татар". Также Трасс заявила, что с целью "сдерживания российской агрессии" Лондон предоставляет дополнительную поддержку "балтийским союзникам через Черное море". Также во время встречи с коллегами по Консервативной партии Трасс сделала неловкую оговорку, пообещав "продолжить бороться за Владимира Путина".
https://crimea.ria.ru/20220708/lavrov-prokommentiroval-otstavku-borisa-dzhonsona-1123782634.html
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124407479_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_31f22ed4270f8a6a9ae824907b79a1a5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, политика, борис джонсон, лиз трасс
Стало известно имя нового премьера Британии
Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии и станет премьер-министром
14:42 05.09.2022 (обновлено: 15:05 05.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом, именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства.
Как сообщает
Sky News, Трасс получила больше всего голосов членов партии "тори". Ее главным соперником был экс-министр финансов страны Риши Сунак. Трасс получила 81 326 голосов, Сунак – 60 399.
Борис Джонсон, который на данный момент продолжает исполнять обязанности премьер-министра Великобритании, передаст свои полномочия новому лидеру партии 6 сентября. В этот же день королева Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал.
Элизабет Трасс руководит британским МИД с сентября прошлого года. В основном она запомнилась публике своими публичными ляпами. Так, выступая в сиднейском Lowy Institute, глава Форин-офис заявила, что Украина ранее "пережила немало вторжений – от монголов до татар".
Также Трасс заявила, что с целью "сдерживания российской агрессии" Лондон предоставляет дополнительную поддержку "балтийским союзникам через Черное море". Также во время встречи с коллегами по Консервативной партии Трасс сделала неловкую оговорку, пообещав "продолжить бороться за Владимира Путина".