https://crimea.ria.ru/20220905/liz-trass-izbrana-premer-ministrom-velikobritanii-1124407503.html

Стало известно имя нового премьера Британии

Стало известно имя нового премьера Британии - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Стало известно имя нового премьера Британии

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом, именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T14:42

2022-09-05T14:42

2022-09-05T15:05

великобритания

политика

борис джонсон

лиз трасс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс избрана главой Консервативной партии, таким образом, именно она сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра Соединенного Королевства.Как сообщает Sky News, Трасс получила больше всего голосов членов партии "тори". Ее главным соперником был экс-министр финансов страны Риши Сунак. Трасс получила 81 326 голосов, Сунак – 60 399.Борис Джонсон, который на данный момент продолжает исполнять обязанности премьер-министра Великобритании, передаст свои полномочия новому лидеру партии 6 сентября. В этот же день королева Елизавета II примет обоих в шотландском замке Балморал.Элизабет Трасс руководит британским МИД с сентября прошлого года. В основном она запомнилась публике своими публичными ляпами. Так, выступая в сиднейском Lowy Institute, глава Форин-офис заявила, что Украина ранее "пережила немало вторжений – от монголов до татар". Также Трасс заявила, что с целью "сдерживания российской агрессии" Лондон предоставляет дополнительную поддержку "балтийским союзникам через Черное море". Также во время встречи с коллегами по Консервативной партии Трасс сделала неловкую оговорку, пообещав "продолжить бороться за Владимира Путина".

https://crimea.ria.ru/20220708/lavrov-prokommentiroval-otstavku-borisa-dzhonsona-1123782634.html

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великобритания, политика, борис джонсон, лиз трасс