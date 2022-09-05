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Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон - РИА Новости Крым, 05.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220905/seychas-reshaetsya-sudba-vsu-voennyy-ekspert-o-znachenii-boev-za-kherson-1124405242.html
Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон
Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон
Неудачное для Киева наступление на юге будет иметь решающее значение для боеспособности вооруженных сил Украины, поскольку в результате этих боев украинская... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T12:05
2022-09-05T12:05
радио "спутник в крыму"
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
мнения
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Неудачное для Киева наступление на юге будет иметь решающее значение для боеспособности вооруженных сил Украины, поскольку в результате этих боев украинская армия утратит значительную часть своего боевого потенциала. Такое мнение высказал исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев.Как ВДВ России остановили прорыв ВСУ - ВИДЕО &gt;&gt;"В эти дни решается судьба боеспособности воинских формирований Украины в целом. Полагаю, именно там ВС России перемалывают все то, что ВСУ сумели сохранить за полгода боевых действий, плюс то, что они смогли за это время нарастить. Думаю, мы выходим на пик боевых действий, по крайней мере, в обозримой перспективе", – сказал Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".По оценкам специалиста, мобилизационные ресурсы Украины на сегодняшний день "запущены в полный оборот", поскольку уже мобилизовано "практически все мужское население, которое не смогло спрятаться". Кроме того, с 1 октября ВСУ поставят на воинский учет женщин ряда профессий. Они тоже будут мобилизованы.Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине &gt;&gt;"Если проводить исторические параллели, мы являемся свидетелями того, что во Второй мировой войне применительно к Германии называлось "тотальной мобилизацией". Это когда призывается 10% населения. На Украине осталось, я так полагаю, где-то миллионов 25 жителей. Миллион, который был, уже в оборот запущен, но идет запуск второй половины мобилизационного ресурса. Но ресурс этот не слишком боеспособен – он возрастной, мало обученный либо утративший боевые навыки", – считает эксперт.По мнению Горбачева, используя успешный разгром украинских соединений, российские военные способны "оттолкнуться от этого рубежа" и предпринять наступление в направлении Николаева и Одессы.Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о провальной попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях. По данным ведомства, за несколько дней ВСУ потеряли более 2500 человек.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220904/vsu-izmenili-taktiku-i-pytayutsya-zapugat-krym-general-aviatsii-o-khode-svo-1124393106.html
https://crimea.ria.ru/20220901/v-minoborony-soobschili-o-novykh-poteryakh-vsu-pri-popytke-nastupleniya-1124370741.html
https://crimea.ria.ru/20220902/kapitulyatsiya-ili-perevorot-ekspert-o-posledstviyakh-provala-nastupleniya-vsu-1124379036.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), мнения, российская федерация (россия, рф)
Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон

Эксперт Горбачев оценил значение боев за Херсон и мобилизационные возможности Киева

12:05 05.09.2022
 
© OLEKSANDR GIMANOVВоенные ВС Украины .Фото AFP
Военные ВС Украины .Фото AFP
© OLEKSANDR GIMANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Неудачное для Киева наступление на юге будет иметь решающее значение для боеспособности вооруженных сил Украины, поскольку в результате этих боев украинская армия утратит значительную часть своего боевого потенциала. Такое мнение высказал исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев.
Как ВДВ России остановили прорыв ВСУ - ВИДЕО >>
"В эти дни решается судьба боеспособности воинских формирований Украины в целом. Полагаю, именно там ВС России перемалывают все то, что ВСУ сумели сохранить за полгода боевых действий, плюс то, что они смогли за это время нарастить. Думаю, мы выходим на пик боевых действий, по крайней мере, в обозримой перспективе", – сказал Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По оценкам специалиста, мобилизационные ресурсы Украины на сегодняшний день "запущены в полный оборот", поскольку уже мобилизовано "практически все мужское население, которое не смогло спрятаться". Кроме того, с 1 октября ВСУ поставят на воинский учет женщин ряда профессий. Они тоже будут мобилизованы.
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"Если проводить исторические параллели, мы являемся свидетелями того, что во Второй мировой войне применительно к Германии называлось "тотальной мобилизацией". Это когда призывается 10% населения. На Украине осталось, я так полагаю, где-то миллионов 25 жителей. Миллион, который был, уже в оборот запущен, но идет запуск второй половины мобилизационного ресурса. Но ресурс этот не слишком боеспособен – он возрастной, мало обученный либо утративший боевые навыки", – считает эксперт.
По мнению Горбачева, используя успешный разгром украинских соединений, российские военные способны "оттолкнуться от этого рубежа" и предпринять наступление в направлении Николаева и Одессы.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили о провальной попытке наступления украинской армии на Николаево-Криворожском и других направлениях. По данным ведомства, за несколько дней ВСУ потеряли более 2500 человек.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
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