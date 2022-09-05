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Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине
Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что указ минобороны Украины о постановке на воинский учет с 1 октября женщин ряда профессий свидетельствует о том,... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T10:15
2022-09-05T10:15
2022-09-05T10:15
вячеслав володин
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что указ минобороны Украины о постановке на воинский учет с 1 октября женщин ряда профессий свидетельствует о том, для Киева даже женщины являются лишь расходным материалом.Он подчеркнул, что пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну и ею надо воспользоваться."Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", - добавил Володин.Ранее украинские СМИ со ссылкой на члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского сообщили о том, что военнообязанные гражданки Украины должны встать на воинский учет с 1 октября. Вместе с тем уточнялось, что в отношении не вставших на учет украинок жесткие санкции сразу применять не будут.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вячеслав володин, украина
Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине
Спикер Госдумы Володин призвал украинок покинуть страну, чтобы избежать мобилизации
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что указ минобороны Украины о постановке на воинский учет с 1 октября женщин ряда профессий свидетельствует о том, для Киева даже женщины являются лишь расходным материалом.
"Киевский режим решил с 1 октября ставить на военный учет женщин, в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети. Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал", - написал он в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну и ею надо воспользоваться.
"Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", - добавил Володин.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского сообщили о том, что военнообязанные гражданки Украины должны встать на воинский учет с 1 октября. Вместе с тем уточнялось, что в отношении не вставших на учет украинок жесткие санкции сразу применять не будут.