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Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине

Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что указ минобороны Украины о постановке на воинский учет с 1 октября женщин ряда профессий свидетельствует о том,... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T10:15

2022-09-05T10:15

2022-09-05T10:15

вячеслав володин

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что указ минобороны Украины о постановке на воинский учет с 1 октября женщин ряда профессий свидетельствует о том, для Киева даже женщины являются лишь расходным материалом.Он подчеркнул, что пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну и ею надо воспользоваться."Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой", - добавил Володин.Ранее украинские СМИ со ссылкой на члена комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского сообщили о том, что военнообязанные гражданки Украины должны встать на воинский учет с 1 октября. Вместе с тем уточнялось, что в отношении не вставших на учет украинок жесткие санкции сразу применять не будут.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, украина