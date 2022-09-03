https://crimea.ria.ru/20220903/kak-vdv-rossii-ostanovili-proryv-vsu-1124388589.html
Как ВДВ России остановили прорыв ВСУ
Как ВДВ России остановили прорыв ВСУ - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Как ВДВ России остановили прорыв ВСУ
Российские десантники разбили наступающие подразделения ВСУ. Кадры работы военных опубликовало Минобороны. РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T05:00
2022-09-03T05:00
2022-09-03T05:00
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские десантники разбили наступающие подразделения ВСУ. Кадры работы военных опубликовало Минобороны.Отмечается, что противника обнаружила авиация во время безуспешной попытки прорыва сквозь позиции подразделений ВДВ.В это время российский беспилотник обнаружил группу пехоты, которая готовилась к наступлению. Она была уничтожена с закрытых огневых позиций из 82-мм и 120-мм минометов после ввода в бой резерва командира соединения."Благодаря поддержке с воздуха армейской авиации и слаженным действиям российских десантников прорыв ВСУ был сорван. После боевой работы подразделения ВДВ оперативно сменили огневые позиции", – добавили в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.
https://crimea.ria.ru/20220902/kapitulyatsiya-ili-perevorot-ekspert-o-posledstviyakh-provala-nastupleniya-vsu-1124379036.html
https://crimea.ria.ru/20220902/pri-ocherednykh-popytkakh-nastupat-vsu-nesut-bolshie-poteri--shoygu-1124379373.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Как ВДВ России остановили прорыв ВСУ
Артиллерия, гранатометы, танки и авиация: как боевые подразделения ВДВ сорвали прорыв ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Российские десантники разбили наступающие подразделения ВСУ. Кадры работы военных опубликовало Минобороны.
Отмечается, что противника обнаружила авиация во время безуспешной попытки прорыва сквозь позиции подразделений ВДВ.
"Услышали звук техники, подняли птичку. Наша артиллерия работала так, что шансов не было. Танки работали, гранатометы. Два часа они продержались. Все. Мы дали им время, шанс забрать раненых. Мы все видели: как их эвакуировали. Никто не наносил по ним огонь", - рассказал военнослужащий ВДВ с позывным "Тихий".
В это время российский беспилотник обнаружил группу пехоты, которая готовилась к наступлению. Она была уничтожена с закрытых огневых позиций из 82-мм и 120-мм минометов после ввода в бой резерва командира соединения.
"Благодаря поддержке с воздуха армейской авиации и слаженным действиям российских десантников прорыв ВСУ был сорван. После боевой работы подразделения ВДВ оперативно сменили огневые позиции", – добавили в Минобороны.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.