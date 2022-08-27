https://crimea.ria.ru/20220827/vdv-ostanovili-proryv-vsu-na-yuge-ukrainy-1124313445.html

Десантники остановили прорыв ВСУ на юге Украины

Десантники остановили прорыв ВСУ на юге Украины - РИА Новости Крым, 27.08.2022

Десантники остановили прорыв ВСУ на юге Украины

Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 27.08.2022

2022-08-27T11:05

2022-08-27T11:05

2022-08-27T11:09

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва Вооруженных сил Украины на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Остановить прорыв удалось ударами артиллерии, штатного вооружения боевых машин десанта, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и гранатометов. Всего уничтожено более 20 украинских военных ВСУ и не менее пяти единиц техники. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220823/rossiyskie-voyska-vyshli-k-admingranitse-nikolaevskoy-oblasti-1124259123.html

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Работа ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении. Кадры Минобороны РФ Подразделения ВДВ отразили попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожено более 20 украинских националистов, сообщает Минобороны России 2022-08-27T11:05 true PT0M52S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), армия и флот