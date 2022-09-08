https://crimea.ria.ru/20220908/skonchalas-koroleva-elizaveta-ii-1124444564.html

Скончалась королева Елизавета II

Скончалась королева Елизавета II - РИА Новости Крым, 08.09.2022

Скончалась королева Елизавета II

Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце. РИА Новости Крым, 08.09.2022

2022-09-08T20:31

2022-09-08T20:31

2022-09-08T20:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.В четверг Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы, ей рекомендовали находиться под медицинским наблюдением. После сообщений об ухудшении состояния монаршей особы в шотландский замок Балморал прибыли все четверо ее детей.Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец — король Георг VI. Тогда она уже была супругой Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У них родилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз; принцесса Анна; принц Эндрю, герцог Йоркский; принц Эдвард, граф Уэссекский. Брачный союз Елизаветы и Филиппа стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года.В 2022 году Елизавета II отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. За период ее нахождения на троне в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. По сообщениям СМИ, королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, который оставался у власти 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.Елизавета II в Великобритании и странах Содружества, а также в других государствах является главой ряда рыцарских орденов, имеет воинские звания, многочисленные почетные звания и ученые степени. Помимо этого она является кавалером различных внутригосударственных британских наград, а также ряда различных наград иностранных государств.Известно, что о смерти королевы премьер-министру сообщат с помощью кодовой фразы — "Лондонский мост рухнул". Это условное название плана траурных мероприятий в Великобритании, которые пройдут после смерти монаршей особы, который был разработан еще в 1960-х годах и с тех пор обновлялся несколько раз в год.

https://crimea.ria.ru/20210903/most-rukhnul-chto-budut-delat-vlasti-britanii-posle-smerti-korolevy-1120758056.html

https://crimea.ria.ru/20211014/britanskiy-korolevskiy-dvor-sluchayno-priznal-krym-rossiyskim-1121132501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, утраты