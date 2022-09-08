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Скончалась королева Елизавета II - РИА Новости Крым, 08.09.2022
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Скончалась королева Елизавета II
Скончалась королева Елизавета II - РИА Новости Крым, 08.09.2022
Скончалась королева Елизавета II
Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце. РИА Новости Крым, 08.09.2022
2022-09-08T20:31
2022-09-08T20:35
великобритания
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.В четверг Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы, ей рекомендовали находиться под медицинским наблюдением. После сообщений об ухудшении состояния монаршей особы в шотландский замок Балморал прибыли все четверо ее детей.Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец — король Георг VI. Тогда она уже была супругой Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У них родилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз; принцесса Анна; принц Эндрю, герцог Йоркский; принц Эдвард, граф Уэссекский. Брачный союз Елизаветы и Филиппа стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года.В 2022 году Елизавета II отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. За период ее нахождения на троне в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. По сообщениям СМИ, королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, который оставался у власти 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.Елизавета II в Великобритании и странах Содружества, а также в других государствах является главой ряда рыцарских орденов, имеет воинские звания, многочисленные почетные звания и ученые степени. Помимо этого она является кавалером различных внутригосударственных британских наград, а также ряда различных наград иностранных государств.Известно, что о смерти королевы премьер-министру сообщат с помощью кодовой фразы — "Лондонский мост рухнул". Это условное название плана траурных мероприятий в Великобритании, которые пройдут после смерти монаршей особы, который был разработан еще в 1960-х годах и с тех пор обновлялся несколько раз в год.
https://crimea.ria.ru/20210903/most-rukhnul-chto-budut-delat-vlasti-britanii-posle-smerti-korolevy-1120758056.html
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РИА Новости Крым
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60
великобритания, утраты
Скончалась королева Елизавета II

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

20:31 08.09.2022 (обновлено: 20:35 08.09.2022)
 
© Victoria Jones / POOL / AFPКоролева Елизавета II беседует с офицерами MI-5 во время своего визита в штаб-квартиру MI-5, британского агентства внутренней безопасности, в Темз-Хаус в Лондоне. 25 февраля 2020 года
Королева Елизавета II беседует с офицерами MI-5 во время своего визита в штаб-квартиру MI-5, британского агентства внутренней безопасности, в Темз-Хаус в Лондоне. 25 февраля 2020 года
© Victoria Jones / POOL / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
"Сегодня днем ​​королева мирно скончалась в Балморале", - сказано на сайте.
В четверг Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы, ей рекомендовали находиться под медицинским наблюдением. После сообщений об ухудшении состояния монаршей особы в шотландский замок Балморал прибыли все четверо ее детей.
Изображение британской королевы Елизаветы II
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"Мост рухнул": что будут делать власти Британии после смерти королевы
Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Именно в тот день скончался ее отец — король Георг VI. Тогда она уже была супругой Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского. У них родилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз; принцесса Анна; принц Эндрю, герцог Йоркский; принц Эдвард, граф Уэссекский. Брачный союз Елизаветы и Филиппа стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года.
В 2022 году Елизавета II отметила 70-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, отмечающим платиновый юбилей правления. За период ее нахождения на троне в Великобритании сменились 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Бориса Джонсона. По сообщениям СМИ, королева стала второй в списке самых долгоправящих монархов в истории, обогнав короля Таиланда Пхумипона Адульядета, который оставался у власти 70 лет и 126 дней в период с 1946 по 2016 год.
Королева Великобритании Елизавета II
14 октября 2021, 10:48
Внезапно: британский королевский двор "признал" Крым российским
Елизавета II в Великобритании и странах Содружества, а также в других государствах является главой ряда рыцарских орденов, имеет воинские звания, многочисленные почетные звания и ученые степени. Помимо этого она является кавалером различных внутригосударственных британских наград, а также ряда различных наград иностранных государств.
Известно, что о смерти королевы премьер-министру сообщат с помощью кодовой фразы — "Лондонский мост рухнул". Это условное название плана траурных мероприятий в Великобритании, которые пройдут после смерти монаршей особы, который был разработан еще в 1960-х годах и с тех пор обновлялся несколько раз в год.
ВеликобританияУтраты
 
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