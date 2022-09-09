https://crimea.ria.ru/20220909/zhitelyam-khersonschiny-stalo-dostupno-besplatnoe-medobsluzhivanie-1124452627.html

Жителям Херсонщины стало доступно бесплатное медобслуживание

Жителям Херсонщины стало доступно бесплатное медобслуживание - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Жителям Херсонщины стало доступно бесплатное медобслуживание

Жителям Херсонской области стало доступно бесплатное медицинское обслуживание, в том числе стоматологические услуги. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T11:38

2022-09-09T11:38

2022-09-09T11:38

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Жителям Херсонской области стало доступно бесплатное медицинское обслуживание, в том числе стоматологические услуги. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев."Мы переходим на российские стандарты - всем жителям Херсонской области предоставляется бесплатное медицинское обслуживание. Это касается и стоматологических услуг. Исключение составляют процедуры протезирования", - рассказал он.Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты >>Ильмиев уточнил, что бесплатно оказывается как амбулаторная, так и стационарная медицинская помощь. Причем, получить ее могут все, независимо от наличия российского гражданства.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Крым обеспечивает Херсонскую область бензином – что с ценами >>Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220905/novaya-realnost-novykh-territoriy-1124403878.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество