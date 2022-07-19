https://crimea.ria.ru/20220719/lekarstva-v-melitopole-chto-est-v-aptekakh-i-kogda-budut-lgotnye-retsepty-1123898278.html

Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты

Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты

Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор ГУП... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T17:11

2022-07-19T17:11

2022-07-19T17:12

запорожская область

здоровье

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор ГУП Запорожской области "Аптечный опт" Наталья Доломан.Поставки медикаментов из Крыма в Мелитополь стартовали в середине апреля, сейчас отгрузки проходят дважды в неделю. На полках аптек сегодня представлены как российские, так и зарубежные препараты для лечения различных нозологий. Торговая наценка, по словам Доломан, не изменилась и составляет 15% от закупочной стоимости.По рецептурным препаратам ситуация несколько хуже - в наличии около 80%. В дефиците - таблетированные формы наркосодержащих препаратов для онкобольных и ряд психотропных средств. Сейчас фармпредприятие решает с поставщиком вопрос поставки этих лекарств.Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины >>В ближайших планах - обеспечить не только розничную, но и оптовую торговлю, поделилась руководитель предприятия. Для этого на территории Мелитополя планируют создать аптечный склад, который будет покрывать потребности в лекарствах всей Запорожской области. Выдача льготных рецептов, которая временно приостановлена, будет возобновлена. Это позволит обеспечить льготные категории граждан необходимыми лекарствами, заключила Наталья Доломан.

https://crimea.ria.ru/20220718/vrachi-est-lekarstv-net-penza-pomozhet-zaporozhskim-gorodam-1123879818.html

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2022

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

запорожская область, здоровье, общество