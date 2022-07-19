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Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты
Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты
Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор ГУП... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T17:11
2022-07-19T17:12
запорожская область
здоровье
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор ГУП Запорожской области "Аптечный опт" Наталья Доломан.Поставки медикаментов из Крыма в Мелитополь стартовали в середине апреля, сейчас отгрузки проходят дважды в неделю. На полках аптек сегодня представлены как российские, так и зарубежные препараты для лечения различных нозологий. Торговая наценка, по словам Доломан, не изменилась и составляет 15% от закупочной стоимости.По рецептурным препаратам ситуация несколько хуже - в наличии около 80%. В дефиците - таблетированные формы наркосодержащих препаратов для онкобольных и ряд психотропных средств. Сейчас фармпредприятие решает с поставщиком вопрос поставки этих лекарств.Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины &gt;&gt;В ближайших планах - обеспечить не только розничную, но и оптовую торговлю, поделилась руководитель предприятия. Для этого на территории Мелитополя планируют создать аптечный склад, который будет покрывать потребности в лекарствах всей Запорожской области. Выдача льготных рецептов, которая временно приостановлена, будет возобновлена. Это позволит обеспечить льготные категории граждан необходимыми лекарствами, заключила Наталья Доломан.
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60
запорожская область, здоровье, общество
Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты

Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарствами почти на 100%, рецептурными – на 80%

17:11 19.07.2022 (обновлено: 17:12 19.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптека в Мелитополе
Аптека в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения
Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор ГУП Запорожской области "Аптечный опт" Наталья Доломан.
Поставки медикаментов из Крыма в Мелитополь стартовали в середине апреля, сейчас отгрузки проходят дважды в неделю. На полках аптек сегодня представлены как российские, так и зарубежные препараты для лечения различных нозологий. Торговая наценка, по словам Доломан, не изменилась и составляет 15% от закупочной стоимости.
"В принципе, безрецептурные препараты представлены на 99,9%. Пока нет у нас, не можем найти одного препарата, который принимали диабетики. Ассортимент большой, у нас есть зарубежные препараты и аналоги. Ценовая политика доступная для нынешнего покупателя. Ряд препаратов, в том числе для лечения насморка и заболеваний печени, стали дешевле", - рассказала она.
По рецептурным препаратам ситуация несколько хуже - в наличии около 80%. В дефиците - таблетированные формы наркосодержащих препаратов для онкобольных и ряд психотропных средств. Сейчас фармпредприятие решает с поставщиком вопрос поставки этих лекарств.
Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины >>
В ближайших планах - обеспечить не только розничную, но и оптовую торговлю, поделилась руководитель предприятия. Для этого на территории Мелитополя планируют создать аптечный склад, который будет покрывать потребности в лекарствах всей Запорожской области. Выдача льготных рецептов, которая временно приостановлена, будет возобновлена. Это позволит обеспечить льготные категории граждан необходимыми лекарствами, заключила Наталья Доломан.
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