https://crimea.ria.ru/20220719/lekarstva-v-melitopole-chto-est-v-aptekakh-i-kogda-budut-lgotnye-retsepty-1123898278.html
Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты
Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты
Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор ГУП... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T17:11
2022-07-19T17:11
2022-07-19T17:12
запорожская область
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор ГУП Запорожской области "Аптечный опт" Наталья Доломан.Поставки медикаментов из Крыма в Мелитополь стартовали в середине апреля, сейчас отгрузки проходят дважды в неделю. На полках аптек сегодня представлены как российские, так и зарубежные препараты для лечения различных нозологий. Торговая наценка, по словам Доломан, не изменилась и составляет 15% от закупочной стоимости.По рецептурным препаратам ситуация несколько хуже - в наличии около 80%. В дефиците - таблетированные формы наркосодержащих препаратов для онкобольных и ряд психотропных средств. Сейчас фармпредприятие решает с поставщиком вопрос поставки этих лекарств.Крым может начать поставки лекарств в освобожденные регионы Украины >>В ближайших планах - обеспечить не только розничную, но и оптовую торговлю, поделилась руководитель предприятия. Для этого на территории Мелитополя планируют создать аптечный склад, который будет покрывать потребности в лекарствах всей Запорожской области. Выдача льготных рецептов, которая временно приостановлена, будет возобновлена. Это позволит обеспечить льготные категории граждан необходимыми лекарствами, заключила Наталья Доломан.
https://crimea.ria.ru/20220718/vrachi-est-lekarstv-net-penza-pomozhet-zaporozhskim-gorodam-1123879818.html
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Сергей Георгиев
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сергей Георгиев
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запорожская область, здоровье, общество
Лекарства в Мелитополе: что есть в аптеках и когда будут льготные рецепты
Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарствами почти на 100%, рецептурными – на 80%
17:11 19.07.2022 (обновлено: 17:12 19.07.2022)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко.
Мелитополь обеспечен безрецептурными лекарственными препаратами практически на 100%, рецептурными – на 80%. Об этом РИА Новости Крым
рассказала директор ГУП Запорожской области "Аптечный опт" Наталья Доломан.
Поставки медикаментов из Крыма в Мелитополь стартовали в середине апреля, сейчас отгрузки проходят дважды в неделю. На полках аптек сегодня представлены как российские, так и зарубежные препараты для лечения различных нозологий. Торговая наценка, по словам Доломан, не изменилась и составляет 15% от закупочной стоимости.
"В принципе, безрецептурные препараты представлены на 99,9%. Пока нет у нас, не можем найти одного препарата, который принимали диабетики. Ассортимент большой, у нас есть зарубежные препараты и аналоги. Ценовая политика доступная для нынешнего покупателя. Ряд препаратов, в том числе для лечения насморка и заболеваний печени, стали дешевле", - рассказала она.
По рецептурным препаратам ситуация несколько хуже - в наличии около 80%. В дефиците - таблетированные формы наркосодержащих препаратов для онкобольных и ряд психотропных средств. Сейчас фармпредприятие решает с поставщиком вопрос поставки этих лекарств.
В ближайших планах - обеспечить не только розничную, но и оптовую торговлю, поделилась руководитель предприятия. Для этого на территории Мелитополя планируют создать аптечный склад, который будет покрывать потребности в лекарствах всей Запорожской области. Выдача льготных рецептов, которая временно приостановлена, будет возобновлена. Это позволит обеспечить льготные категории граждан необходимыми лекарствами, заключила Наталья Доломан.