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По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта - РИА Новости Крым, 06.09.2022
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https://crimea.ria.ru/20220906/po-kakim-priznakam-vychislit-psikhologa-sharlatana-sovety-eksperta-1124408234.html
По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта
По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта - РИА Новости Крым, 06.09.2022
По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта
Установить контакт, соблюдать дистанцию и избегать советования. Завкафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений... РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T08:45
2022-09-06T08:45
радио "спутник в крыму"
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Установить контакт, соблюдать дистанцию и избегать советования. Завкафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, каких правил должен придерживаться специалист при общении с пациентом и как определить непрофессионала.Черный напомнил, что психологи не имеют медицинского образования, соответственно не могут ставить диагноз и выписывать лекарства своим пациентам. Это первое, что должно насторожить человека при общении с таким специалистом.Кроме того, психологи не могут вступать в близкие отношения с клиентом или профессионально помогать друзьям и родственникам, разглашать сведения о пациентах или же давать им советы.По его словам, прежде чем помочь пациенту, специалист должен установить с ним контакт. Такой подход позволяет обоим участникам процесса оценить друг друга во взаимодействии."Встреча терапевта и клиента – это экзистенциальная встреча двоих. Человек может быть профессионален, но вам не подходить", – отметил Черный.Чтобы понять это, достаточно нескольких встреч, считает эксперт. Если человек решает, что специалист ему не подходит, важно понимать причины. Так, в процессе терапии пациент может столкнуться с болезненными и неприятными ситуациями из своей жизни, для решения которых потребуются конкретные действия. В таком случае, обвинить психолога в непрофессионализме может быть проще, чем признаться себе в чем-то, уверен гость эфира.При общении с психологом, Черный рекомендует клиентам обратиться к собственным чувствам и их анализу."Задавайте себе вопросы – что происходит со мной во время взаимодействия с психологом, есть ли динамика, движение внутри меня, что я чувствую, когда я прихожу к этому человеку?", – сказал он.Ранее бизнес-тренер раскрыла секреты достижения уверенности и успеха.
https://crimea.ria.ru/20220819/psikholog-nazvala-priznaki-muzhskoy-vlyublennosti-1124212256.html
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психология
По каким признакам вычислить психолога-шарлатана: советы эксперта

Доктор психологических наук Черный рассказал, как не ошибиться при выборе психолога

08:45 06.09.2022
 
© Depositphotos PressmasterДевушка на приеме у психиатра
Девушка на приеме у психиатра - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Depositphotos Pressmaster
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Установить контакт, соблюдать дистанцию и избегать советования. Завкафедрой социальной психологии КФУ им. Вернадского, доктор психологических наук Евгений Черный в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал, каких правил должен придерживаться специалист при общении с пациентом и как определить непрофессионала.
Черный напомнил, что психологи не имеют медицинского образования, соответственно не могут ставить диагноз и выписывать лекарства своим пациентам. Это первое, что должно насторожить человека при общении с таким специалистом.
Кроме того, психологи не могут вступать в близкие отношения с клиентом или профессионально помогать друзьям и родственникам, разглашать сведения о пациентах или же давать им советы.
"Психолог может навредить советом. Человек приходит и готов принять совет, он растерян, не может сделать важный выбор, тогда психолог говорит, как ему нужно поступить – и это исключительно непрофессионально, потому что, когда психолог дает совет, он ориентируется на себя и свою личность", – рассказал Черный.
По его словам, прежде чем помочь пациенту, специалист должен установить с ним контакт. Такой подход позволяет обоим участникам процесса оценить друг друга во взаимодействии.
"Встреча терапевта и клиента – это экзистенциальная встреча двоих. Человек может быть профессионален, но вам не подходить", – отметил Черный.
Чтобы понять это, достаточно нескольких встреч, считает эксперт. Если человек решает, что специалист ему не подходит, важно понимать причины. Так, в процессе терапии пациент может столкнуться с болезненными и неприятными ситуациями из своей жизни, для решения которых потребуются конкретные действия. В таком случае, обвинить психолога в непрофессионализме может быть проще, чем признаться себе в чем-то, уверен гость эфира.
При общении с психологом, Черный рекомендует клиентам обратиться к собственным чувствам и их анализу.
"Задавайте себе вопросы – что происходит со мной во время взаимодействия с психологом, есть ли динамика, движение внутри меня, что я чувствую, когда я прихожу к этому человеку?", – сказал он.
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