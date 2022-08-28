Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера
Бизнес-тренер раскрыла секреты достижения уверенности и успеха
© Fotolia / MediteraneoПсихолог работает с подростком
© Fotolia / Mediteraneo
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Уверенность в себе и, как следствие, успешность в жизни – это то, что можно развить, считает эксперт по повышению личной эффективности и бизнес-тренер Мария Кармин. Секретами достижения лучшей жизни она поделилась с "Мослентой".
Признание ошибок
По словам Кармин, уверенные в себе люди отличаются от других прежде всего тем, что позволяют себе ошибаться. Они спокойно относятся к неудачному опыту и идут дальше, считая это путем к успеху.
"Нам всем нужны ошибки, точнее право на ошибки. Мы должны ошибаться, чтобы создать что-то новое", – отмечает эксперт.
"Нам всем нужны ошибки, точнее право на ошибки. Мы должны ошибаться, чтобы создать что-то новое", – отмечает эксперт.
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Смелость в поступках
Хладнокровное отношение к неудачам, в свою очередь, отражается на принятии решений: успешные люди умеют делать это легко, говорит бизнес-тренер.
"Сильные духом люди легко принимают решения. И сразу после принятия решения – действуют".
Смелость уверенных в себе людей проявляется и в те моменты, когда им необходимо заявить о новой стоимости их услуг, обозначить личные границы, озвучить просьбу, отказать в просьбе или высказать то или иное свое желание.
"Сильные духом люди легко принимают решения. И сразу после принятия решения – действуют".
Смелость уверенных в себе людей проявляется и в те моменты, когда им необходимо заявить о новой стоимости их услуг, обозначить личные границы, озвучить просьбу, отказать в просьбе или высказать то или иное свое желание.
"Если с вами все в порядке, то вы не обязаны ничего делать с мнением или желанием другого человека. Смелые люди легко отказываются от всего, что им мешает, и держат вектор на своей цели, даже когда их пытаются сбить с пути", – говорит Кармин.
Отсутствие чувства вины
Люди со здоровой самооценкой никогда не оправдываются, отмечает Кармин. Конечно, они умеют извиниться, если оказались неправы, и сожалеть о причиненных другим неприятностях, но это не означает, что они будут длительно утопать в чувстве вины и оправдываться.
"Оправдания им не нужны, ведь они умеют нести ответственность за свои действия", – объясняет тренер.
"Оправдания им не нужны, ведь они умеют нести ответственность за свои действия", – объясняет тренер.
Именно поэтому уверенные в себе люди легко прощают ошибки и другим, не позволяя окружающим их людям посыпать голову пеплом в случае неудач. Они не обидчивы и готовы доверять другим, не ожидая обмана, пока не убедятся в обратном, всегда коммуникабельны и открыты для новых знакомств.
Чтобы стать таким человеком, бизнес-тренер рекомендует забыть о прошлом негативном опыте в той или иной области жизни, перестав отождествлять неудачи с собой как личностью.
Чтобы стать таким человеком, бизнес-тренер рекомендует забыть о прошлом негативном опыте в той или иной области жизни, перестав отождествлять неудачи с собой как личностью.
"То, какой вы сотрудник, начальник, предприниматель, отец или супруг, не говорит о том, какой вы человек. Поймите, что вы больше, чем все ваши роли в совокупности. Почувствовав это однажды, вы станете намного более уверены в себе в любых ситуациях и свободнее в собственных проявлениях", – заключила эксперт.