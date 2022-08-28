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Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера - РИА Новости Крым, 28.08.2022
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Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера
Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера - РИА Новости Крым, 28.08.2022
Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера
". РИА Новости Крым, 28.08.2022
2022-08-28T19:26
2022-08-28T19:26
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Уверенность в себе и, как следствие, успешность в жизни – это то, что можно развить, считает эксперт по повышению личной эффективности и бизнес-тренер Мария Кармин. Секретами достижения лучшей жизни она поделилась с "Мослентой".Признание ошибокПо словам Кармин, уверенные в себе люди отличаются от других прежде всего тем, что позволяют себе ошибаться. Они спокойно относятся к неудачному опыту и идут дальше, считая это путем к успеху."Нам всем нужны ошибки, точнее право на ошибки. Мы должны ошибаться, чтобы создать что-то новое", – отмечает эксперт.Смелость в поступкахХладнокровное отношение к неудачам, в свою очередь, отражается на принятии решений: успешные люди умеют делать это легко, говорит бизнес-тренер."Сильные духом люди легко принимают решения. И сразу после принятия решения – действуют".Смелость уверенных в себе людей проявляется и в те моменты, когда им необходимо заявить о новой стоимости их услуг, обозначить личные границы, озвучить просьбу, отказать в просьбе или высказать то или иное свое желание.Психолог назвала главное качество бизнесмена&gt;&gt;"Если с вами все в порядке, то вы не обязаны ничего делать с мнением или желанием другого человека. Смелые люди легко отказываются от всего, что им мешает, и держат вектор на своей цели, даже когда их пытаются сбить с пути", – говорит Кармин.Отсутствие чувства виныЛюди со здоровой самооценкой никогда не оправдываются, отмечает Кармин. Конечно, они умеют извиниться, если оказались неправы, и сожалеть о причиненных другим неприятностях, но это не означает, что они будут длительно утопать в чувстве вины и оправдываться. "Оправдания им не нужны, ведь они умеют нести ответственность за свои действия", – объясняет тренер.Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога&gt;&gt;Именно поэтому уверенные в себе люди легко прощают ошибки и другим, не позволяя окружающим их людям посыпать голову пеплом в случае неудач. Они не обидчивы и готовы доверять другим, не ожидая обмана, пока не убедятся в обратном, всегда коммуникабельны и открыты для новых знакомств.Чтобы стать таким человеком, бизнес-тренер рекомендует забыть о прошлом негативном опыте в той или иной области жизни, перестав отождествлять неудачи с собой как личностью.
https://crimea.ria.ru/20220825/samaya-obayatelnaya-i-privlekatelnaya-kak-stat-uverennee-1124280531.html
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общество, совет эксперта
Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера

Бизнес-тренер раскрыла секреты достижения уверенности и успеха

19:26 28.08.2022
 
© Fotolia / MediteraneoПсихолог работает с подростком
Психолог работает с подростком
© Fotolia / Mediteraneo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Уверенность в себе и, как следствие, успешность в жизни – это то, что можно развить, считает эксперт по повышению личной эффективности и бизнес-тренер Мария Кармин. Секретами достижения лучшей жизни она поделилась с "Мослентой".

Признание ошибок

По словам Кармин, уверенные в себе люди отличаются от других прежде всего тем, что позволяют себе ошибаться. Они спокойно относятся к неудачному опыту и идут дальше, считая это путем к успеху.

"Нам всем нужны ошибки, точнее право на ошибки. Мы должны ошибаться, чтобы создать что-то новое", – отмечает эксперт.
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Смелость в поступках

Хладнокровное отношение к неудачам, в свою очередь, отражается на принятии решений: успешные люди умеют делать это легко, говорит бизнес-тренер.

"Сильные духом люди легко принимают решения. И сразу после принятия решения – действуют".

Смелость уверенных в себе людей проявляется и в те моменты, когда им необходимо заявить о новой стоимости их услуг, обозначить личные границы, озвучить просьбу, отказать в просьбе или высказать то или иное свое желание.
Психолог назвала главное качество бизнесмена>>
"Если с вами все в порядке, то вы не обязаны ничего делать с мнением или желанием другого человека. Смелые люди легко отказываются от всего, что им мешает, и держат вектор на своей цели, даже когда их пытаются сбить с пути", – говорит Кармин.

Отсутствие чувства вины

Люди со здоровой самооценкой никогда не оправдываются, отмечает Кармин. Конечно, они умеют извиниться, если оказались неправы, и сожалеть о причиненных другим неприятностях, но это не означает, что они будут длительно утопать в чувстве вины и оправдываться.

"Оправдания им не нужны, ведь они умеют нести ответственность за свои действия", – объясняет тренер.
Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога>>
Именно поэтому уверенные в себе люди легко прощают ошибки и другим, не позволяя окружающим их людям посыпать голову пеплом в случае неудач. Они не обидчивы и готовы доверять другим, не ожидая обмана, пока не убедятся в обратном, всегда коммуникабельны и открыты для новых знакомств.

Чтобы стать таким человеком, бизнес-тренер рекомендует забыть о прошлом негативном опыте в той или иной области жизни, перестав отождествлять неудачи с собой как личностью.
"То, какой вы сотрудник, начальник, предприниматель, отец или супруг, не говорит о том, какой вы человек. Поймите, что вы больше, чем все ваши роли в совокупности. Почувствовав это однажды, вы станете намного более уверены в себе в любых ситуациях и свободнее в собственных проявлениях", – заключила эксперт.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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