https://crimea.ria.ru/20220828/kak-stat-uverennym-chelovekom--rekomendatsii-biznes-trenera-1124324550.html

Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера

Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Как стать уверенным человеком – рекомендации бизнес-тренера

". РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T19:26

2022-08-28T19:26

2022-08-28T19:26

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Уверенность в себе и, как следствие, успешность в жизни – это то, что можно развить, считает эксперт по повышению личной эффективности и бизнес-тренер Мария Кармин. Секретами достижения лучшей жизни она поделилась с "Мослентой".Признание ошибокПо словам Кармин, уверенные в себе люди отличаются от других прежде всего тем, что позволяют себе ошибаться. Они спокойно относятся к неудачному опыту и идут дальше, считая это путем к успеху."Нам всем нужны ошибки, точнее право на ошибки. Мы должны ошибаться, чтобы создать что-то новое", – отмечает эксперт.Смелость в поступкахХладнокровное отношение к неудачам, в свою очередь, отражается на принятии решений: успешные люди умеют делать это легко, говорит бизнес-тренер."Сильные духом люди легко принимают решения. И сразу после принятия решения – действуют".Смелость уверенных в себе людей проявляется и в те моменты, когда им необходимо заявить о новой стоимости их услуг, обозначить личные границы, озвучить просьбу, отказать в просьбе или высказать то или иное свое желание.Психолог назвала главное качество бизнесмена>>"Если с вами все в порядке, то вы не обязаны ничего делать с мнением или желанием другого человека. Смелые люди легко отказываются от всего, что им мешает, и держат вектор на своей цели, даже когда их пытаются сбить с пути", – говорит Кармин.Отсутствие чувства виныЛюди со здоровой самооценкой никогда не оправдываются, отмечает Кармин. Конечно, они умеют извиниться, если оказались неправы, и сожалеть о причиненных другим неприятностях, но это не означает, что они будут длительно утопать в чувстве вины и оправдываться. "Оправдания им не нужны, ведь они умеют нести ответственность за свои действия", – объясняет тренер.Критиковать нельзя поддержать: советы по воспитанию детей от психолога>>Именно поэтому уверенные в себе люди легко прощают ошибки и другим, не позволяя окружающим их людям посыпать голову пеплом в случае неудач. Они не обидчивы и готовы доверять другим, не ожидая обмана, пока не убедятся в обратном, всегда коммуникабельны и открыты для новых знакомств.Чтобы стать таким человеком, бизнес-тренер рекомендует забыть о прошлом негативном опыте в той или иной области жизни, перестав отождествлять неудачи с собой как личностью.

https://crimea.ria.ru/20220825/samaya-obayatelnaya-i-privlekatelnaya-kak-stat-uverennee-1124280531.html

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2022

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общество, совет эксперта