https://crimea.ria.ru/20220905/ukrainskie-voennye-atakovali-zaes-s-pomoschyu-udarnogo-bespilotnika-1124406312.html

Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника

Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника - РИА Новости Крым, 05.09.2022

Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника

Украинские военные применили ударный беспилотник для атаки на Запорожскую атомную электростанцию, аппарат подавлен российскими средствами радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 05.09.2022

2022-09-05T13:24

2022-09-05T13:24

2022-09-05T13:24

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные применили ударный беспилотник для атаки на Запорожскую атомную электростанцию, аппарат подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он отметил, что украинские военные атаковали ЗАЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ.Также в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии, добавил представитель ведомства.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС > >Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html

запорожская область

заэс (запорожская атомная электростанция)

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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков