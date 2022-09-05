Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220905/ukrainskie-voennye-atakovali-zaes-s-pomoschyu-udarnogo-bespilotnika-1124406312.html
Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника
Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника - РИА Новости Крым, 05.09.2022
Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника
Украинские военные применили ударный беспилотник для атаки на Запорожскую атомную электростанцию, аппарат подавлен российскими средствами радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 05.09.2022
2022-09-05T13:24
2022-09-05T13:24
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124406293_0:24:2984:1703_1920x0_80_0_0_91323d4940cace42dedf036545b042b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные применили ударный беспилотник для атаки на Запорожскую атомную электростанцию, аппарат подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Он отметил, что украинские военные атаковали ЗАЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ.Также в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии, добавил представитель ведомства.Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС &gt; &gt;Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://crimea.ria.ru/20220904/mikroskopom-zabivali-gvozdi-kakie-narusheniya-nashli-na-zaes-1124396578.html
https://crimea.ria.ru/20220902/kakim-budet-otchet-magate-po-itogam-posescheniya-zaporozhskoy-aes--mnenie-1124381437.html
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/05/1124406293_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f99de4d0a791416a9ebb2a5f4bc3b7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника

ВСУ за сутки атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника и обстреляли Энергодар

13:24 05.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные применили ударный беспилотник для атаки на Запорожскую атомную электростанцию, аппарат подавлен российскими средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"4 сентября по территории Запорожской АЭС украинские войска применили ударный беспилотный летательный аппарат. В результате действий российских средств радиоэлектронной борьбы украинский беспилотник потерял управление и упал в километре от территории станции", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.
Он отметил, что украинские военные атаковали ЗАЭС, несмотря на присутствие на электростанции представителей МАГАТЭ.
Также в течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области. Подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии, добавил представитель ведомства.
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
Вчера, 13:04
"Микроскопом забивали гвозди": какие нарушения нашли на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Представители "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели делегатов МАГАТЭ по территории станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах со стороны украинских войск. Работа миссии завершилась 5 сентября. На Запорожской АЭС остались два наблюдателя организации.
Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности ЗАЭС > >
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 19:24Радио "Спутник в Крыму"
Каким будет отчет МАГАТЭ по итогам посещения Запорожской АЭС – мнение
 
Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФИгорь Конашенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:55Шнуров прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
13:52Севастополец под диктовку мошенника перевел на его счет четверть миллиона
13:38Подразделение нацбата "Кракен" уничтожено под Харьковом
13:24Украинские военные атаковали ЗАЭС с помощью ударного беспилотника
13:13ВСУ потеряли 220 военных за сутки на Николаево-Криворожского направлении
13:02В Кремле прокомментировали взрыв у здания посольства РФ в Кабуле
12:28В Севастополе женщина сорвалась со скалы
12:05Сейчас решается судьба ВСУ: военный эксперт о значении боев за Херсон
11:43Обстановка на Запорожской АЭС – что известно
11:33Где в Крыму не будет воды - адреса
11:29Мощные смерчи над Черным морем - пугающие кадры
11:16Взрыв у посольства России в Кабуле – что известно
11:00Врио главы Херсонской области Елисеев: прилеты изменили настроения многих
10:53На Запорожской АЭС останутся наблюдатели МАГАТЭ – власти региона
10:51Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
10:33Сотни новых случаев: сводка по COVID-19 в Крыму
10:20У посольства России в Афганистане произошел взрыв
10:15Призовут даже беременных – Володин о воинском учете для женщин на Украине
09:43В Севастополе наращивают коечный фонд для больных COVID-19
09:24Штормовой ветер обрушится на Крым
Лента новостейМолния