https://crimea.ria.ru/20220902/vsu-trizhdy-obstrelyali-energodar-vo-vremya-prebyvaniya-missii-magate-1124377059.html

ВСУ трижды обстреляли Энергодар во время пребывания миссии МАГАТЭ

ВСУ трижды обстреляли Энергодар во время пребывания миссии МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 02.09.2022

ВСУ трижды обстреляли Энергодар во время пребывания миссии МАГАТЭ

Артиллерия ВСУ трижды ударила по Энергодару во время пребывания там миссии МАГАТЭ. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала РИА Новости Крым, 02.09.2022

2022-09-02T10:21

2022-09-02T10:21

2022-09-02T10:21

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Артиллерия ВСУ трижды ударила по Энергодару во время пребывания там миссии МАГАТЭ. Об этом сообщил глава администрации города Александр Волга в эфире телеканала "России 24".Он уточнил, что атаки были осуществлены уже после того, как миссия МАГАТЭ выехала с территории Запорожской АЭС, однако международные наблюдатели еще оставались в самом городе.По его словам, в первый раз украинская артиллерия ударила по детскому парку, второй – по музыкальной школе, фасад которой был поврежден, и третий – по центру города в парковой зоне.Что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ – эксперт >>Он также сообщил, что восемь специалистов МАГАТЭ продолжают работу на Запорожской АЭС в пятницу."На данный момент на АЭС осталось восемь человек, плюс еще четыре человека - обслуживающий персонал, который сопровождает их. Надеемся на адекватное и объективное расследование всех мероприятий", - сказал лава администрации.Миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября.Ранее сообщалось, что миссия включает около 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, в ведении которых находятся вопросы проблематики гарантий и ядерной безопасности. Их сопровождает группа сотрудников ООН, ответственных за логистику и безопасность.Киевские войска при этом не прекращают обстрелы Энергодара. В ночь на 1 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли город, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в том числе ребенок. Тогда за сутки город подвергся более 60 ударам, которые наносились украинской артиллерией и БПЛА.По данным Минобороны России, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под контролем.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что "бешеная активность Украины в этом направлении" свидетельствует о том, что Киев не желает, чтобы миссия МАГАТЭ добралась до ЗАЭС.

https://crimea.ria.ru/20220901/grossi-oboznachil-tseli-magate-na-zaporozhskoy-aes-1124373596.html

https://crimea.ria.ru/20220901/podrobnosti-vysadki-ukrainskogo-desanta-v-energodare--minoborony-1124364685.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)