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Главные события и заявления дня: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Главные события и заявления дня: 1 сентября
Главные события и заявления дня: 1 сентября - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Главные события и заявления дня: 1 сентября
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС и обозначила цели. Украинский десант дважды пытался захватить ЗАЭС. Боевики "Кракена" расстреляли украинских... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T22:02
2022-09-01T22:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС и обозначила цели. Украинский десант дважды пытался захватить ЗАЭС. Боевики "Кракена" расстреляли украинских военнослужащих за отступление. Ростуризм опроверг информацию о введении QR-кодов для туристов. Медики в Крыму попались на продаже липовых ковидных сертификатов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС и обозначила цели Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси прибыла на ЗАЭС на бронированных автомобилях. Позже гендиректор МАГАТЭ Гросси обозначил цели миссии. Ранее эксперт рассказал, что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ. Украинский десант дважды пытался захватить ЗАЭСРанним утром 1 сентября две группы украинских диверсантов, около 60 человек, прибыли на лодках к побережью Каховского водохранилища, в трех километрах от ЗАЭС, и предприняли попытку захвата электростанции. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеский десант ВС РФ встречали с армейской авиацией.Еще одна попытка проникнуть на станцию была предпринята украинскими диверсантами в 7 утра. На этот раз тактический вражеский десант пришел на баржах из Никополя.Все это происходило на фоне массированных обстрелов Энергодара. Позже стало известно, что в результате обстрелов ВСУ в Энергодаре погибли и ранены мирные жители, в том числе пострадал ребенок, в городе нет света и связи. А на ЗАЭС после очередного удара со стороны Украины отключился 5-й энергоблок. Боевики "Кракена" расстреляли украинских военнослужащих за отступлениеПод Харьковом боевики нацбатальона "Кракен" расстреляли оставшихся в живых украинских военных за попытку отступить после поражения под Харьковом и серьезных потерь. Об этом сообщили в МО.В Министерстве также поделились подробностями того, где ВСУ предприняли попытку контрнаступления.Ростуризм опроверг информацию о введении QR-кодов для туристовГлава Ростуризма Зарина Догузова опровергла информацию о введении QR-кодов для туристов. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на документ Кабмина сообщили о введении обязательных QR-кодов для туристов в РФ."Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок", – сказала Догузова.Она также разъяснила, о чем в действительности шла речь в документе. Медики в Крыму попались на продаже липовых ковидных сертификатовФСБ и полиция в Крыму разоблачили медиков, наладивших схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.Здесь также рассказали, как была налажена схема и сколько липовых сертификатов группа выдала в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220901/lukashenko-zayavil-o-modernizatsii-belorusskikh-samoletov-pod-yadernoe-oruzhie-1124372060.html
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости, общество
Главные события и заявления дня: 1 сентября

Главные события и заявления понедельника, 1 сентября

22:02 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС и обозначила цели. Украинский десант дважды пытался захватить ЗАЭС. Боевики "Кракена" расстреляли украинских военнослужащих за отступление. Ростуризм опроверг информацию о введении QR-кодов для туристов. Медики в Крыму попались на продаже липовых ковидных сертификатов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС и обозначила цели
Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси прибыла на ЗАЭС на бронированных автомобилях. Позже гендиректор МАГАТЭ Гросси обозначил цели миссии.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы договориться со всеми сторонами ради безопасности ядерной станции", – сказал Гросси.
Ранее эксперт рассказал, что Киев пытается скрыть от МАГАТЭ.
Украинский десант дважды пытался захватить ЗАЭС
Ранним утром 1 сентября две группы украинских диверсантов, около 60 человек, прибыли на лодках к побережью Каховского водохранилища, в трех километрах от ЗАЭС, и предприняли попытку захвата электростанции. Об этом сообщили в Минобороны России. Вражеский десант ВС РФ встречали с армейской авиацией.
Еще одна попытка проникнуть на станцию была предпринята украинскими диверсантами в 7 утра. На этот раз тактический вражеский десант пришел на баржах из Никополя.
Все это происходило на фоне массированных обстрелов Энергодара. Позже стало известно, что в результате обстрелов ВСУ в Энергодаре погибли и ранены мирные жители, в том числе пострадал ребенок, в городе нет света и связи.
А на ЗАЭС после очередного удара со стороны Украины отключился 5-й энергоблок.
Боевики "Кракена" расстреляли украинских военнослужащих за отступление
Под Харьковом боевики нацбатальона "Кракен" расстреляли оставшихся в живых украинских военных за попытку отступить после поражения под Харьковом и серьезных потерь. Об этом сообщили в МО.
"При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования "Кракен". <...> Большинство из них было уничтожено", – сообщили в ведомстве.
В Министерстве также поделились подробностями того, где ВСУ предприняли попытку контрнаступления.
Ростуризм опроверг информацию о введении QR-кодов для туристов
Глава Ростуризма Зарина Догузова опровергла информацию о введении QR-кодов для туристов. Ранее некоторые СМИ со ссылкой на документ Кабмина сообщили о введении обязательных QR-кодов для туристов в РФ.
"Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок", – сказала Догузова.
Она также разъяснила, о чем в действительности шла речь в документе.
Медики в Крыму попались на продаже липовых ковидных сертификатов
ФСБ и полиция в Крыму разоблачили медиков, наладивших схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19.
"Один из членов группы осуществлял сбор документов и поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение внести в ЕГИЗС данные о вакцинации против COVID-19 без фактического ее проведения", – рассказали в ФСБ.
Здесь также рассказали, как была налажена схема и сколько липовых сертификатов группа выдала в Крыму.
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