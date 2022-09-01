https://crimea.ria.ru/20220901/vs-rf-zavershayut-likvidatsiyu-ukrainskikh-diversantov-bliz-zaporozhskoy-aes-1124370409.html

ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС

ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022

ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС

Российские военные на данный момент завершают уничтожение украинских диверсионных групп, высадившихся в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T14:19

2022-09-01T14:19

2022-09-01T14:19

министерство обороны рф

игорь конашенков

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Российские военные на данный момент завершают уничтожение украинских диверсионных групп, высадившихся в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек высадились в четверг рано утром с моторных лодок на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС."Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию станции. Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", – сказал Конашенков на брифинге.Кроме того, около 7:00 подразделения ВС РФ пресекли еще одну попытку высадки десанта для захвата АЭС. В нескольких километрах от станции в районе населенного пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.Кроме того, украинская артиллерия с утра ведет обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар."Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем", - добавил Конашенков.

https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине