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ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС
ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС
Российские военные на данный момент завершают уничтожение украинских диверсионных групп, высадившихся в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T14:19
2022-09-01T14:19
министерство обороны рф
игорь конашенков
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Российские военные на данный момент завершают уничтожение украинских диверсионных групп, высадившихся в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.По его словам, две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек высадились в четверг рано утром с моторных лодок на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС."Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию станции. Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", – сказал Конашенков на брифинге.Кроме того, около 7:00 подразделения ВС РФ пресекли еще одну попытку высадки десанта для захвата АЭС. В нескольких километрах от станции в районе населенного пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.Кроме того, украинская артиллерия с утра ведет обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар."Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем", - добавил Конашенков.
https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, игорь конашенков, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВС РФ завершают ликвидацию украинских диверсантов близ Запорожской АЭС

Минобороны: ВС РФ завершают уничтожение украинских диверсантов в районе Запорожской АЭС

14:19 01.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Российские военные на данный момент завершают уничтожение украинских диверсионных групп, высадившихся в районе Запорожской атомной электростанции, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек высадились в четверг рано утром с моторных лодок на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС.
"Диверсионные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию станции. Для пресечения попытки проникновения на атомную станцию и уничтожения украинских диверсантов на усиление военнослужащим Росгвардии прибыло подразделение российских вооруженных сил, а также задействованы вертолеты армейской авиации. В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы", – сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, около 7:00 подразделения ВС РФ пресекли еще одну попытку высадки десанта для захвата АЭС. В нескольких километрах от станции в районе населенного пункта Водяное предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.
"В результате огневого поражения российскими вооруженными силами две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены", – сообщил представитель ведомства.
Кроме того, украинская артиллерия с утра ведет обстрелы территории Запорожской АЭС, места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка, а также маршрута их движения в Энергодар.
"Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем", - добавил Конашенков.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
11:08Радио "Спутник в Крыму"
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Министерство обороны РФИгорь КонашенковВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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