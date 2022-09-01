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Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T14:54
2022-09-01T14:54
запорожская область
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.Отмечается, что представители международной организации прибыли на объект на бронемашинах. В колонне 9 автомобилей с надписью ООН и несколько сопровождающих машин.По словам корреспондента, обстановка на Запорожской АЭС спокойная, обстрелов нет.В понедельник, 29 августа, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия сформирована и направляется на ЗАЭС, отмечалось, что наблюдатели прибудут на место на текущей неделе.Ранее сообщалось, что миссия включает около 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность.Утром 1 сентября канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что миссия МАГАТЭ находится в Новоалександровке, на блокпосту в 20 км от линии фронта.Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. В ночь на 1 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли город, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в том числе ребенок.За прошедшие сутки город подвергся более 60 ударам, которые были нанесены украинскими БПЛА и артиллерией.По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем.Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что "бешеная активность Украины в этом направлении" свидетельствует о том, что Киев не желает, чтобы миссия МАГАТЭ добралась до ЗАЭС."Массированные обстрелы, высадка десанта не способствуют тому, чтобы миссия продолжила свое движение в сторону Энергодара. Украина явно пытается сорвать эту миссию, других объяснений быть не может", – отмечал эксперт.
https://crimea.ria.ru/20220901/politolog-obyasnil-situatsiyu-vokrug-zaporozhskoy-aes-1124367106.html
https://crimea.ria.ru/20220901/energodar-ostalsya-bez-sveta-i-svyazi-iz-za-obstrelov-vsu--vlasti-1124368600.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
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запорожская область, политика
Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС

14:54 01.09.2022
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что представители международной организации прибыли на объект на бронемашинах. В колонне 9 автомобилей с надписью ООН и несколько сопровождающих машин.
По словам корреспондента, обстановка на Запорожской АЭС спокойная, обстрелов нет.
В понедельник, 29 августа, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия сформирована и направляется на ЗАЭС, отмечалось, что наблюдатели прибудут на место на текущей неделе.
Ранее сообщалось, что миссия включает около 15 сотрудников секретариата МАГАТЭ, специализирующихся на проблематике гарантий ядерной безопасности. Команда сопровождения – сотрудники ООН, ответственные за логистику и безопасность.
Утром 1 сентября канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что миссия МАГАТЭ находится в Новоалександровке, на блокпосту в 20 км от линии фронта.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
11:08Радио "Спутник в Крыму"
Политолог объяснил ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Киевские войска при этом ведут обстрелы Энергодара. В ночь на 1 сентября ВСУ в очередной раз обстреляли город, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, в том числе ребенок.
За прошедшие сутки город подвергся более 60 ударам, которые были нанесены украинскими БПЛА и артиллерией.
По данным МО РФ, обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем.
Ранее политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что "бешеная активность Украины в этом направлении" свидетельствует о том, что Киев не желает, чтобы миссия МАГАТЭ добралась до ЗАЭС.
"Массированные обстрелы, высадка десанта не способствуют тому, чтобы миссия продолжила свое движение в сторону Энергодара. Украина явно пытается сорвать эту миссию, других объяснений быть не может", – отмечал эксперт.
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14:43ВС РФ уничтожили взвод американских гаубиц М777 на Херсонщине
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