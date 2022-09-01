https://crimea.ria.ru/20220901/missiya-magate-nakhoditsya-na-blokpostu-v-novoaleksandrovke---rogov-1124366791.html

Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке - Рогов

Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке - Рогов - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке - Рогов

Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, в 20 км от линии фронта, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T10:59

2022-09-01T10:59

2022-09-01T10:59

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, в 20 км от линии фронта, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По его словам украинская сторона с 8 часов утра ведет артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе Васильевки и Запорожской АЭС, таким образом, киевский режим рассчитывает на то, что инспекторы не попадут на ЗАЭС.Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.По словам Рогова, из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ, в Энергодаре из-за продолжающихся обстрелов погибли и ранены мирные жители, в том числе тяжелую травму получил ребенок.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. 30 августа украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220901/neskolko-ukrainskikh-snaryadov-razorvalis-nepodaleku-ot-energobloka-zaes-1124364802.html

https://crimea.ria.ru/20220901/novye-udary-vsu-po-energodaru--pogibli-i-raneny-mirnye-zhiteli-1124366056.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)