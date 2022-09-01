https://crimea.ria.ru/20220901/rosturizm-oproverg-informatsiyu-o-turisticheskikh-qr-kodakh-1124368787.html

Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах

Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах

Обязательные туристические QR-коды для путешествий по России или за рубеж в РФ не вводили, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T12:32

2022-09-01T12:32

2022-09-01T12:32

ростуризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Обязательные туристические QR-коды для путешествий по России или за рубеж в РФ не вводили, заявила глава Ростуризма Зарина ДогузоваПо ее словам, система предполагает внесение тураператорами данных о проданных турах, каждому из которых присвоят идентификатор для учета купленных туров и для удобства туристов - чтобы в любой момент можно было проверить информацию о путевке ."От туриста ничего дополнительно не требуется", - заверила она.Ранее ряд СМИ со ссылкой на соответствующий документ Кабмина, сообщили о введении обязательных QR-кодов для российских туристов.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростуризм