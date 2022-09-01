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Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах
Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах
Обязательные туристические QR-коды для путешествий по России или за рубеж в РФ не вводили, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T12:32
2022-09-01T12:32
2022-09-01T12:32
ростуризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Обязательные туристические QR-коды для путешествий по России или за рубеж в РФ не вводили, заявила глава Ростуризма Зарина ДогузоваПо ее словам, система предполагает внесение тураператорами данных о проданных турах, каждому из которых присвоят идентификатор для учета купленных туров и для удобства туристов - чтобы в любой момент можно было проверить информацию о путевке ."От туриста ничего дополнительно не требуется", - заверила она.Ранее ряд СМИ со ссылкой на соответствующий документ Кабмина, сообщили о введении обязательных QR-кодов для российских туристов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростуризм
Ростуризм опроверг информацию о туристических QR-кодах
Глава Ростуризма Догузова: речь о введении обязательных QR-кодов для туристов не идет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым.
Обязательные туристические QR-коды для путешествий по России или за рубеж в РФ не вводили, заявила
глава Ростуризма Зарина Догузова
"Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок. Речь идет о запуске системы электронной путевки - сегодня она начала работать в тестовом режиме. Система электронной путевки вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов", - написала Догузова в своем Telegram-канале.
По ее словам, система предполагает внесение тураператорами данных о проданных турах, каждому из которых присвоят идентификатор для учета купленных туров и для удобства туристов - чтобы в любой момент можно было проверить информацию о путевке .
"От туриста ничего дополнительно не требуется", - заверила она.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на соответствующий документ Кабмина, сообщили о введении обязательных QR-кодов для российских туристов.