https://crimea.ria.ru/20220901/iz-za-obstrelov-vsu-na-zaes-otklyuchilsya-5-y-energoblok-1124365928.html

Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок

Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок

Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T10:17

2022-09-01T10:17

2022-09-01T10:17

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Кроме того, по его данным, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. 30 августа украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220901/neskolko-ukrainskikh-snaryadov-razorvalis-nepodaleku-ot-energobloka-zaes-1124364802.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине