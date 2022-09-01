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Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T10:17
2022-09-01T10:17
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Кроме того, по его данным, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. 30 августа украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220901/neskolko-ukrainskikh-snaryadov-razorvalis-nepodaleku-ot-energobloka-zaes-1124364802.html
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РИА Новости Крым
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок

Рогов: из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок

10:17 01.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По предварительной и пока неподтвержденной информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его данным, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. 30 августа украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
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Несколько украинских снарядов разорвались неподалеку от энергоблока ЗАЭС
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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