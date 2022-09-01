https://crimea.ria.ru/20220901/iz-za-obstrelov-vsu-na-zaes-otklyuchilsya-5-y-energoblok-1124365928.html
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T10:17
2022-09-01T10:17
2022-09-01T10:17
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124338768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25505fc7cc3e72cb8fc23b2e0526a3c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Кроме того, по его данным, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. 30 августа украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220901/neskolko-ukrainskikh-snaryadov-razorvalis-nepodaleku-ot-energobloka-zaes-1124364802.html
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1e/1124338768_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56a539246848835e646aa1f1724d0449.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
Рогов: из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. Из-за обстрелов украинскими боевиками Запорожской АЭС на станции отключился 5-й энергоблок , сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"По предварительной и пока неподтвержденной информации, из-за обстрелов террористов Зеленского на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок — сработала аварийная защита", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его данным, повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ.
Ранее МО РФ сообщило о том, что украинские военные обстреливают из артиллерии место встречи миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, несколько снарядов взорвались в 400 метрах от первого энергоблока.
Запорожская АЭС – самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. 30 августа украинские войска нанесли по Запорожской АЭС и городу Энергодар более 60 ударов.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул
, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.