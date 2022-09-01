https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-medikov-poymali-na-prodazhe-sertifikatov-o-vaktsinatsii--fsb-1124368037.html

В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ

В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ - РИА Новости Крым, 01.09.2022

В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ

В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T11:38

2022-09-01T11:38

2022-09-01T11:38

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений Симферополя. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.В свою очередь другой сотрудник медицинского учреждения, незаконно получив логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов.По данным ведомства, в рамках преступной схемы сертификаты о вакцинации незаконно получили более 3,5 тысячи человек.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия