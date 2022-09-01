https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-medikov-poymali-na-prodazhe-sertifikatov-o-vaktsinatsii--fsb-1124368037.html
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ
В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T11:38
2022-09-01T11:38
2022-09-01T11:38
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений Симферополя. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.В свою очередь другой сотрудник медицинского учреждения, незаконно получив логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов.По данным ведомства, в рамках преступной схемы сертификаты о вакцинации незаконно получили более 3,5 тысячи человек.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ
ФСБ: в Крыму разоблачили медиков, продававших сертификаты о вакцинации против COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений Симферополя. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что один из членов группы осуществлял сбор документов и поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации против COVID-19 без фактического ее проведения", - говорится в сообщении.
В свою очередь другой сотрудник медицинского учреждения, незаконно получив логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов.
По данным ведомства, в рамках преступной схемы сертификаты о вакцинации незаконно получили более 3,5 тысячи человек.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.