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В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ - РИА Новости Крым, 01.09.2022
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ
В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T11:38
2022-09-01T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений Симферополя. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.В свою очередь другой сотрудник медицинского учреждения, незаконно получив логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов.По данным ведомства, в рамках преступной схемы сертификаты о вакцинации незаконно получили более 3,5 тысячи человек.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
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РИА Новости Крым
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4.7
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, происшествия
В Крыму медиков поймали на продаже сертификатов о вакцинации – ФСБ

ФСБ: в Крыму разоблачили медиков, продававших сертификаты о вакцинации против COVID-19

11:38 01.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКовидный автобус в Севастополе
Ковидный автобус в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники ФСБ и полиции раскрыли незаконную схему выдачи сертификатов о вакцинации против COVID-19, организованную сотрудниками медицинских учреждений Симферополя. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что один из членов группы осуществлял сбор документов и поиск лиц, желающих за денежное вознаграждение внести в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) данные о вакцинации против COVID-19 без фактического ее проведения", - говорится в сообщении.
В свою очередь другой сотрудник медицинского учреждения, незаконно получив логины и пароли для входа в ЕГИСЗ, вносил данные лиц в федеральный регистр вакцинированных без введения им препаратов.
По данным ведомства, в рамках преступной схемы сертификаты о вакцинации незаконно получили более 3,5 тысячи человек.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымПроисшествия
 
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