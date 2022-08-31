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В МИД РФ рассчитывают, что приезд МАГАТЭ остановит ядерный шантаж Киева - РИА Новости Крым, 31.08.2022
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В МИД РФ рассчитывают, что приезд МАГАТЭ остановит ядерный шантаж Киева
В МИД РФ рассчитывают, что приезд МАГАТЭ остановит ядерный шантаж Киева - РИА Новости Крым, 31.08.2022
В МИД РФ рассчитывают, что приезд МАГАТЭ остановит ядерный шантаж Киева
Россия рассчитывает, что приезд инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию остановит ядерный шантаж... РИА Новости Крым, 31.08.2022
2022-08-31T11:13
2022-08-31T11:13
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия рассчитывает, что приезд инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию остановит ядерный шантаж Киева. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, позиция западных стран и ООН, которые не могут ответить на вопрос, откуда ведутся обстрелы ЗАЭС, поражает."Кстати говоря, поражают позиция западных стран, и, к сожалению, представителей секретариата ООН, которые заявляют на прямые вопросы, кто же обстреливает ЗАЭС, что не знают, откуда ведутся обстрелы, и у них нет на этот счет своей позиции. Минуточку, по неким массовым групповым изнасилованиям у вас данные есть, вы точно знаете, что это делают россияне, по другим преступлениям вы сразу же указываете в сторону Москвы, кремля, России. А тут странная аморфность. Чего не хватает?... Что конкретно удерживает вас всех от того, чтобы назвать вещи своими именами?" — поинтересовалась представитель МИД, напомнив, что обстрелы идут со стороны подконтрольной киевскому режиму.Она также обратила внимание на то, что Киеву безразличны судьбы жителей освобожденных территорий, и Россия не раз приводила примеры антигуманного отношения украинского режима к человеческим жизням."Примеров огромное количество. Буквально на днях стало известно, что ВСУ использовали химические отравляющие вещества против российских военнослужащих в Запорожской области", — напомнила она.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, перед приездом МАГАТЭ украинские войска нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и городу Энергодар.По мнению эксперта, визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию обусловлен невозможностью агентства подтвердить удаленно, что на станции не используют материалы для создания ядерного оружия и проконтролировать безопасность производства электроэнергии, все остальное — "игры вокруг ситуации".Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220831/radiatsiya-ne-trebuet-pasporta-zakharova-o-zaes-i-antirossiyskikh-ideyakh-es-1124350370.html
https://crimea.ria.ru/20220829/zachem-magate-edet-na-zaporozhskuyu-aes--mnenie-eksperta-1124336462.html
https://crimea.ria.ru/20220829/kogda-ukraina-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes--ekspert--1124328618.html
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4.7
96
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), запорожская область, в мире
В МИД РФ рассчитывают, что приезд МАГАТЭ остановит ядерный шантаж Киева

Захарова:

11:13 31.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Россия рассчитывает, что приезд инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию остановит ядерный шантаж Киева. Об этом на брифинге в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что запланированное на 31 августа начало визита на ЗАЭС инспекторов МАГАТЭ поможет остановить зарвавшиеся власти Украины в их стремлении спровоцировать ядерную катастрофу и прекратит этот ядерный шантаж", — сказала Захарова.
По ее словам, позиция западных стран и ООН, которые не могут ответить на вопрос, откуда ведутся обстрелы ЗАЭС, поражает.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
10:25
Радиация не требует паспорта: Захарова о ЗАЭС и антироссийских идеях ЕС
"Кстати говоря, поражают позиция западных стран, и, к сожалению, представителей секретариата ООН, которые заявляют на прямые вопросы, кто же обстреливает ЗАЭС, что не знают, откуда ведутся обстрелы, и у них нет на этот счет своей позиции. Минуточку, по неким массовым групповым изнасилованиям у вас данные есть, вы точно знаете, что это делают россияне, по другим преступлениям вы сразу же указываете в сторону Москвы, кремля, России. А тут странная аморфность. Чего не хватает?... Что конкретно удерживает вас всех от того, чтобы назвать вещи своими именами?" — поинтересовалась представитель МИД, напомнив, что обстрелы идут со стороны подконтрольной киевскому режиму.
Она также обратила внимание на то, что Киеву безразличны судьбы жителей освобожденных территорий, и Россия не раз приводила примеры антигуманного отношения украинского режима к человеческим жизням.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 19:01
Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — мнение эксперта
"Примеров огромное количество. Буквально на днях стало известно, что ВСУ использовали химические отравляющие вещества против российских военнослужащих в Запорожской области", — напомнила она.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, перед приездом МАГАТЭ украинские войска нанесли более 60 ударов по Запорожской АЭС и городу Энергодар.
По мнению эксперта, визит инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию обусловлен невозможностью агентства подтвердить удаленно, что на станции не используют материалы для создания ядерного оружия и проконтролировать безопасность производства электроэнергии, все остальное — "игры вокруг ситуации".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 11:41
Когда Украина прекратит обстрелы Запорожской АЭС – эксперт
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Запорожская областьВ мире
 
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